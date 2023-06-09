Россия планирует производить иранские беспилотники на своей территории.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Белого дома.

Ранее Тегеран поставлял Москве готовые дроны через Каспийское море. Но теперь США фиксируют поставки Ираном материалов для строительства площадки по производству беспилотников, вероятно, в Татарстане.

Эту информацию озвучил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

FT напоминает, что Россия ранее закупила около 400 беспилотников у Ирана, но уже израсходовала большую их часть и хочет приобрести новую партию.

Администрация президента США также заявляет, что Иран рассматривает возможность продажи России сотен баллистических ракет, но пока такая сделка не состоялась.

В середине декабря прошлого года Институт изучения войны сообщил, что Иран пытается ограничить дальность ракет, которые он планирует поставить России, из-за опасений негативной реакции на нарушение резолюции ООН. Аналитики института полагают, что нарушение резолюции ООН может привести к "откатному" механизму, согласно которому ООН введет повторно санкции против Ирана.

Между тем в Белом доме заявляли, что у США есть свидетельства заключения сделки на поставку Ираном ракет в Россию.