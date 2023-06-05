В течение мая Россия запустила более 300 иранских беспилотников в ходе атак против Украины. Это является самым интенсивным применением такого типа вооружений на сегодняшний день.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

В ведомстве отмечают, что Россия, вероятно, запускает так много дронов, пытаясь заставить Украину использовать передовые ракеты ПВО.

Однако, по данным британской разведки, Россия вряд ли добилась заметного успеха, поскольку Украина нейтрализовала не менее 90% беспилотников, в основном используя свои старые и более дешевые средства ПВО и электронные помехи.

"Россия также, вероятно, пыталась обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта. Однако Россия по-прежнему очень неэффективна в поражении таких динамичных целей на дальних дистанциях из-за своих несовершенных процессов наведения", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Ранее мы писали, что США анонсировали санкции, которые должны усложнить РФ производство и закупку беспилотников.

Напомним, по данным CNN, иранские дроны, которые РФ использует для ударов по Украине, построены на западных технологиях.