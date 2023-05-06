Воздушные силы ВСУ заявили об активизации применения Россией беспилотников разных типов по всей линии фронта.

Об этом пишет в Telegram командующий Николай Олещук.

На протяжении 6 мая украинская ПВО уничтожила пять дронов: четыре - оперативно-тактического уровня и один - ударный типа "Ланцет".

Отметим, что в сводке Генштаба ВСУ говорится, что за сутки были уничтожены четыре ударных беспилотника “Shahed-136/131” и два разведывательных дрона.

Напомним, сегодня ночью Днепропетровская область подверглась налету иранских беспилотников "Шахед". Сообщалось, что были уничтожены четыре дрона, обломками выбиты стекла в пяти частных домах. А утром над Днепропетровщиной сбили еще один беспилотник.

Война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.

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