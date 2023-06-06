Иран представил свою анонсированную ранее гиперзвуковую ракету Fattah (что переводится как "Победа"). Точнее - пока только ее внешний вид.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на СМИ Ирана.

По заявлению Тегерана, эта гиперзвуковая баллистическая ракета имеет скорость около 12-13 Маха, может "маневрировать в атмосфере и вне ее" и проходить через все системы противоракетной обороны.

Для сравнения: российский "Кинжал", как считается, разгоняется до 10-12 Маха.

Fattah позиционируется как эффективное средство поражения ПВО.

"Она может обойти самые передовые системы противоракетной обороны Соединенных Штатов и сионистского режима, включая израильский "Железный купол", - заявило государственное телевидение Ирана в ходе трансляции.

Напомним, в конце мая Иран представил новую баллистическую ракету с дальностью в 2000 километров, оснащенную двигателем на жидком топливе и способна нести боеголовку весом до 1500 кг.

По данным CNN, иранские дроны, которые РФ использует для ударов по Украине, построены на западных технологиям.

Также сообщалось, что в ЦРУ назвали тревожным быстрое развитие отношений между РФ и Ираном.