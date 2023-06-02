Инженер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по беспилотной авиации заявил, что Китай заказал у Ирана 15000 барражирующих боеприпасов Shahed-136.

Видео с признанием мужчины появилось в телеграм-каналах.

Китай о подобной сделке и ее причинах пока не заявлял. Официальных подтверждений от Китая также пока не было. О предназначении такого количества беспилотников Shahed-136 тоже ничего не известно.

Как писала "Страна", Иран собирается представить новую гиперзвуковую баллистическую ракету, которая обходит системы ПВО.

Ранее мы также сообщали, что в ходе атаки беспилотников 28 мая украинские военные уничтожили 58 из 59 иранских дронов, после чего Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет.

Верховная Рада поддержала санкции против Ирана на полвека, которые полностью запрещают торговые операции с Ираном, останавливают транзит ресурсов, прекращают полеты и перевозки, вводят запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику, запрещают передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.