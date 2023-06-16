Российские авиаудары и артобстрелы являются основными проблемами, с которыми сталкиваются украинские войска при нынешней попытке наступления.

Об этом сказал CNN высокопоставленный украинский военный офицер.

"Их авиация работает волнами, как это было во Вьетнаме, Афганистане. Непрерывно, в течение всего дня, они работают либо на вертолетах, либо на самолетах, и они работают весь день", - сказал замкомбата ТрО с позывным "Спас".

"Трудно так продвигаться. Вообще, авиационной поддержки катастрофически не хватает", - также сказал он, добавив, что российская артиллерия еще больше затрудняла их продвижение.

Несмотря на проблемы, "Спас" говорит, что украинские силы находят способы обойти эти проблемы.

"Мы отвоевываем территорию, мы не позволяем им бить по колоннам. Мы приходим небольшими группами. Мы используем все возможные тактики. У нас есть опыт", - сказал он.

"Мы наступаем, выбивая противника с позиций, не так быстро, как хотелось бы, но продвигаемся вперед", - добавил офицер.

Напомним, сегодня экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская пехота "льёт кровь литрами" на южном фронте из-за отсутствия у ВСУ F-16.

А президент России Владимир Путин сказал, что у Украины "нет шансов" в контрнаступлении.