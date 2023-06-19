Глава управления военной разведки Кирилл Буданов опроверг сообщения российских СМИ о своей гибели или ранении и пообещал являться в снах к россиянам.

Об этом Буданов заявил в комментарии для Kyiv Post.

"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", – сказал Буданов.

Ранее сегодня в ГУР заявили, что Буданов абсолютно здоров и потешается над слухами о своем тяжелом ранении. Накануне немецкий журнал Stern опроверг, что публиковал информацию о том, что глава украинской разведки Кирилл Буданов находится в коме. Такие сведения со ссылкой на Stern распространили российские СМИ.

Напомним, недавно в российских изданиях появилась информация о тяжелом ранении главы Главного управления разведки Кирилла Буданова во время удара РФ по Киеву 29 мая. Сообщалось, что он получил ранение, из-за которого был срочно госпитализирован и отправлен на вертолете сначала в Польшу, а оттуда - в Германию, где сейчас якобы находится в тяжелом состоянии.

В Украине уже заявляли, что слухи о ранении или гибели Буданова - это фейк. В частности, об этом сообщал Центр противодействия дезинформации.

Кроме того, на днях представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что с Будановым все в порядке и что он "весь в работе".