В четверг, 22 июня, в Украине продолжается 484-й день войны с Россией.

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22 июня

10.01 Владимир Зеленский в целях безопасности ночует прямо в своем кабинете, а первая леди Елена - отдельно, каждый день возвращаясь к детям.

Об этом супруга президента рассказала в интервью Jerusalem Post, находясь с визитом в Израиле.

«Если нам повезет, мы встретимся за обедом в офисе. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент», — рассказала она.

09.45 Белый дом обсудит войну в Украине со скептиками поддержки Киева, такими как Индия, Бразилия, Южная Африка и другими странами "глобального юга", сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Окончательный список стран еще не утвержден. Могут также присутствовать официальные лица из Турции и Китая.

Приехать на встречу в Копенгаген по просьбе Киева согласились советник по нацбезопасности США Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Также будет присутствовать неназванный высокопоставленный чиновник Евросоюза.

Они хотят обсудить расширение проукраинской коалиции в неформальной обстановке.

09.34 По данным российских пабликов, удар на Чонгаре пришелся по двум мостам - через Чонгарский пролив (там где автомобильный КПВВ) и мосту через озеро Сиваш.

Также назначенные Россией "власти Херсонской области" показали видео с одного из поврежденных мостов. На нем видна пробоина в дорожном покрытии.

09.30 Генштаб заявляет о "частичном успехе" на запорожском направлении.

За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает на брифинге спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Украинские войска там "наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

На Лиманском направлении, где СМИ вчера писали об отступлении одной украинской бригады, также заявляется "частичный успех". Наступление велось в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо-западнее Дибровы, у Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области", - сообщил Ковалев.

В целом ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

09.23 Сообщают о взрывах в Мелитополе.

09.19 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный и авиаудар иранскими "Shahed" по Украине. Информация о последствиях уточняется.

2. За прошедшие сутки противник нанес ракетный и 44 авиационных удара, 47 обстрелов из РСЗО.

3. Противник основные усилия сосредоточил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло более 40 боевых столкновений.

4. На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районах Дибровы, Белогоровки и Серебрянки. На Бахмутском направлении - в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы. На Авдеевском направлении - в районе Авдеевки, Северного и Первомайского. На Марьинском направлении - в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки. На Шахтерском направлении - в районах Новомихайловки и Угледара.

09.10 Тревога распространяется с юга Украины. Угроза применения баллистических ракет, по данным Воздушных сил.

08.40 Украину могут заставить пойти на компромисс после контрнаступления.

Об этом пишет в колонке для Wall Street Journal старший научный сотрудник Института Брукингса Уильям Галстон.

Поддержка странами НАТО Украины продлится до тех пор, пока украинские войска не вернут себе как можно больше территории в ходе нынешнего контрнаступления.

И это, по мнению эксперта, не обязательно будет совпадать с заявленными целями Владимира Зеленского - о выходе на границы 1991 года.

"К концу года поддержка прекращения огня в качестве прелюдии к переговорам станет слишком сильной, чтобы сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники сомневаются в мудрости этого курса", - пишет Галстон.

По его мнению, "эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев", которых убедили в том, что цель освобождения всех территорий достижима.

Именно с этим эксперт связывает подготовку НАТО соглашения о гарантиях безопасности.

"Но это договоренности, которые, вероятно, означают безвозвратную потерю Украиной значительной части ее международно признанной территории", - пишет Галстон.

Он связывает это с электоральным циклом в США, падающей поддержкой Украины среди республиканцев и возможным возвращением Трампа в Белый дом.

"Если г-н Зеленский не готов поставить будущее своей страны на кон прихоти американских избирателей, ему следует серьезно подумать о заключении наилучшей сделки, которую он может получить от своих союзников, пока поддержка остается сильной", - делает вывод эксперт.

08.08 Ночью был ракетный удар по Криворожскому району.

Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач. Обошлось без жертв.

08.03 Ночью в Одесской области была атака "Шахидами".

Есть попадание в один из объектов - склад, сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, три беспилотника были сбиты.

07.57 Ракетный удар по мосту в Чонгаре, который соединяет Крым с материком.

Назначенные Россией "власти" заявляют, что сообщение с Крымом сейчас идёт по резервному маршруту через Армянск.

07.54 Известно уже о двух погибших после взрыва в Киеве.

07.22 Во время проведения спасательных работ на месте взрыва в Киеве было выявлено тело одного погибшего.

07.07 В Днепровском районе Киева произошел взрыв в жилой высотке. Пострадал 7-й этаж 16-этажного дома.

Как сообщают власти города, двое человек в больнице, 18 спасено из пострадавших квартир. Разрушено четыре и пострадало 16 квартир.