Анализируем итоги 484-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб третий день подряд заявляет о "частичном успехе" на запорожском направлении.

За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил сегодня спикер Генштаба Андрей Ковалев. Украинские войска там "наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток.

При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

Российские военные паблики пишут о том, что все атаки ВСУ отбиваются и опровергают вчерашние заявления Пригожина о глубоком продвижении ВСУ на южном фронте, а также о высадке десанта в районе Голой Пристани на Днепре.

На Лиманском направлении, где СМИ вчера писали об отступлении одной украинской бригады, также украинским командования заявляется частичный успех. Наступление велось в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

При этом бои северо-западнее Дибровы, у Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области Ковалев называет тяжелыми. Как уточнил замдиректора департамента Нацгвардии Николай Уршалович, россияне пытаются возобновить наступление на восточном направлении, чтобы отвлечь резервы ВСУ с юга.

При этом украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ пишет, что ситуация на Лиманском направлении сложнее, чем говорится в официальном заявлении. Собеседники продолжают утверждать, что украинские войска теряют позиции в лесу под Кременной.

Российские паблики одновременно пишут, что в Серебрянском лесном массиве РФ атакует юго-восточнее Кузьмина.

Также они сообщают об атаках российских войск на северные пригороды Купянска, а именно Петропавловку - село, примыкающее к Купянску с северо-востока.

Украинское командование этого не подтверждало, но об атаках противника на Купянском направлении также упоминало. При этом к вечеру замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что "ни на один метр враг не продвинулся".

Оценки контрнаступления и "дорога смерти"

С украинской стороны продолжают звучать намеки, что контрнаступление может затянуться и признания, что идет оно медленно.

Контратака "займет время", заявил премьер Денис Шмыгаль, добавив, что россияне также готовились к наступлению, что "замедляет движение".

"Мы будем проводить очень умные, наступательные операции. И потому это потребует времени. Мы собираемся идти вперед... и я абсолютно оптимистичен в отношении освобождения всех наших земель, оккупированных россиянами", - сказал он в комментарии The Guardian.

Шмыгаль рассказал, что контрнаступление "представляет собой ряд боевых операций" по прорыву укрепленных рубежей РФ. "К сожалению, во время нашей подготовки к этому контрнаступлению готовились и русские, поэтому там так много минных полей, что действительно замедляет движение", - сказал премьер.

В тоже время, на Западе пишут, что контрнаступление ВСУ "не оправдало ожиданий ни на одном из фронтов". Об этом сообщило CNN со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников, а также на представителя Пентагона. По их мнению, ВСУ пока "имеют меньший успех, а россияне демонстрируют большую компетентность, чем ожидали западные оценки". Украинские силы оказались "уязвимыми" для минных полей.

При этом источники издания сообщают, что операция еще находится на ранней стадии, и союзники "сохраняют оптимизм" относительно ее дальнейших перспектив. Запад готов ждать, как минимум, до июля, прежде чем давать более полную оценку продвижению наступления, которое "считается решающим для определения того, кто в конечном итоге выиграет войну".

К тому же украинские военные продолжают адаптироваться к российской тактике обороны и проводят все больше операций с использованием пехоты, а также преуспевают в уничтожении российских самолетов. Заявлено, что обе стороны несут большие потери, а погода мешает продвижению.

В Кремле сегодня заявили, что интенсивность боевых действий на южном фронте снизилась якобы из-за потерь и перегруппировки у ВСУ. Но идет подготовка к дальнейшему наступлению украинских сил. Путин сказал, что наступательный потенциал ВСУ не исчерпан и нужно готовится к новым атакам.

При этом от министра обороны Шойгу прозвучал посыл, что Россия в связи с событиями на фронте мобилизацию проводить не планирует.

Он заявил, что в РФ формируются резервные армии, которые будут готовы до конца июня. Набор идет за счет контрактников, которых принимают в среднем по 1 336 в сутки (что равносильно полку). Всего набрано 114 тысяч контрактников 52 тысячи добровольцев.

О том, что нет необходимости в новой мобилизации ранее заявлял и Путин.

То есть, пока сценарий развития боевых действий и украинского контрнаступления не ставит РФ перед необходимостью предпринимать экстренные меры по комплектованию сил - такой мессидж посылает российское руководство.

Еще одна тема, связанная с контрнаступлением - вероятность атаки ВСУ через пересыхающее Каховское водохранилище. Вчера такую возможность допустила немецкая газета Bild, оговорив, что в наступление там могут пойти и россияне.

Россияне также согласны с тем, что котлован хранилища стал более проходимым. По дну уже может проехать военная техника, заявляют российские военные.

"Есть части с илом, есть части с каменистой поверхностью, по которым также может пройти техника и не увязнуть", - говорит солдат российских войск.

Они утверждают, что ВСУ уже перебрасывают силы в район станции Плавни (восточный берег водохранилища, к северу от Каменского Запорожской области).

Российские телеграм-каналы тем временем пишут о том, что на дне обнаружилась старая дорога от Энергодара до Никополя, по которой в теории может пройти военная техника. Этого можно якобы ждать через 3-4 дня, когда дно еще сильнее просохнет.

Правда, другие военные паблики это оспаривают, аргументируя, что грязь и болота не позволят пройти военной технике, а любой дождь сделает дно непроездным.

И называют путь по дну водохранилища "дорогой смерти".

Удар по мосту в Крым и угроза ЗАЭС

Сегодня был создан новый прецедент в этой войне - нанесен удар по двум мостам через Чонгар на въезде в Крым. В связи с чем российские "власти" направили автомобильный поток через Армянск. Это крюк примерно в 150 километров.

Удар наносился, судя по всему, ракетой Strom Shadow.

Судя по опубликованным кадрам, это был ракетный прилет. Такой дальностью (а расстояние там до линии фронта около 120 километров) из публично заявленных обладает переданная Украине британская ракета Storm Shadow.

Что это означает для военной логистики РФ и в целом ситуации на фронте?

Главный результат - временно нарушено прямое сообщения Крыма с Мелитополем. Это одна из составных частей сухопутного коридора на полуостров.

Теперь для выхода на трассу Симферополь - Мелитополь из Джанкоя придется делать крюк через Армянск и Чаплинку протяженностью 231 километр. Напрямую было 77, то есть в три раза ближе.

Когда восстановят мосты - вопрос. Кроме того, неясно, смогут ли их эксплуатировать, поскольку можно ожидать новых ударов. Вероятно, теперь россияне будут усиливать ПВО в этом районе и попытаются заново запустить движение через Чонгар ("власти" уже заявили, что на это уйдет несколько дней). А украинские силы попытаются снова эти мосты атаковать.

Еще вопрос - что будет с альтернативным путем через Армянск.

Одна из "ниток" данного пути - на Чаплинку - в районе Армянска пересекает Северо-Крымский канал, ширина которого примерно такая же, как и на Чонгаре - около ста метров. Далее в районе Перекопа эта дорога идет через Перекопский канал. Но он существенно уже - около 10 метров.

Вторая "нитка" из Армянска - в сторону Каланчака Херсонской области - тоже пересекает несколько узких водных каналов, но в целом далеко не таких широких, как Чонгар или Северо-Крымский. И попасть по ним, следовательно, будет гораздо сложнее (и восстановить проще и быстрее).

Поэтому в целом через Армянск путь на материк пока выглядит менее уязвимой и заблокировать тут сообщение будет сложно.

Теперь о военных последствиях. Уже стали проводить параллели с прошлогодними ударами по мостам через Днепр, которые нанесли серьёзный ущерб снабжению правобережной группировки войск РФ и в конечном итоге вынудили россиян уйти из Херсона.

Однако в случае с мостами в Крым ситуация отличается.

Во-первых, Запорожско-Мелитопольский и Южно-Донецкий фронты россиян не слишком пострадают - их снабжение преимущественно идет через Мариуполь по суше, а также через порт Бердянска.

Во-вторых, через Крым идет в значительной степени снабжение группировки российских войск на левом берегу Днепра. Но идет оно через Армянск, а не через Чонгар. И, как мы уже показали выше, заблокировать его полностью дистанционными ударами будет

сложнее, чем Чонгар. Тем более что ракет "Шторм" меньше, чем "Хаймарсов", и применять их столь же массированно, как при ударах по мостам через Днепр в прошлом году, не получится.

Впрочем, если это будет увязано с какими-то действиями ВСУ на линии фронта, то разово может быть нанесен мощный удар, чтобы на время полностью вывести из строя российскую логистику с Крымом.

Например, если Украина пойдет в наступление через Днепр в Херсонской области либо через пересыхающее Каховское водохранилище, о чем уже пишут, как о вероятности, западные СМИ.

Однако полностью это снабжение группировки войск РФ на левом берегу Днепра не прервет - останется дорога вдоль Азовского моря через Мелитополь. Кроме того, как писалось выше, восстановить движение через Армянск будет проще и быстрее, чем через Чонгар даже в случае поражения всех мостов и дорог.

При этом, безусловно, силен информационный эффект от ударов по мостам (тем более что в РФ, в отличие от Украины, по-прежнему нет запрета на публикацию последствий прилетов). Примечательно также, что как раз вчера, впервые после довольно длительного перерыва, Пригожин сделал жестко-"зрадные" заявления по поводу очень тяжелой для РФ, по его мнению, ситуации на фронте. Что имело духоподъемный эффект для Украины и совсем обратный для РФ.

К слову, как мы писали выше, сегодня российские паблики сообщения Пригожина опровергали. Хотя он продолжает настаивать на своей версии. Подробно о причинах такого поведения куратора ЧВК "Вагнер" мы писали здесь.

Этой ночью РФ атаковала объекты критической инфраструктуры Украины четырьмя "Шахидами" и ракетами: три Х-22 и три "Кинжала", сообщают Воздушные силы. Сбить удалось только три дрона. Однако ракеты, как заявляется, "не достигли своих целей на Днепропетровщине".

Эти три "Шахида" сбили в Одесской области, но там есть попадание беспилотника в склад.

Что же до ракет, то они пытались поразить дамбу в Кривом Роге, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Если судить по сообщениям украинского командования, их не сбили, но и по дамбе они не попали.

Минобороны РФ заявило, что сегодня ночью поразили в Украине "склад западного вооружения и военной техники". Украина этого не подтверждала.

Владимир Зеленский сегодня снова активизировал тему вероятного теракта на Запорожской АЭС. Его готовит Россия, заявил он. По его словам, для "теракта с выбросом радиации уже все подготовлено и такой сценарий обсуждается властями РФ".

Ранее глава ГУР Буданов сообщал, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель. А Зеленский прямо обвинял Россию в намерении взорвать станцию.

В РФ это отрицают. "Cлова Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на ЗАЭС, являются очередной ложью", — заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь МАГАТЭ чей руководитель недавно побывал на станции, опровергло минирование пруда-охладителя, о чем заявлял Буданов. Но агентство подтверждает, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри, "которые, как объяснили сотрудники службы безопасности станции, предназначались для оборонительных целей". При этом основные функции безопасности АЭС не нарушены.

Отметим, что заявления Украины о том, что станции грозит подрыв, звучит не впервые. Также известно, что ранее украинский спецназ пытался высадиться в Энергодаре через Днепр, о чем писала британская пресса. Нельзя исключать, что ВСУ могут попытаться снова отбить город через обмелевшее Каховское водохранилище.

Тем временем, на фоне заявлени Зеленского о готовящемся теракте на ЗАЭС в Киеве и других городах люди стали активно скупать препараты от радиации.

Компромисс и НАТО

Западная пресса продолжает оценивать, как может закончиться эта война. Общее место - скорее всего, нужно будет приходить к компромиссу по территориям.

Украину могут заставить пойти на компромисс после контрнаступления, написал в колонке для Wall Street Journal старший научный сотрудник Института Брукингса Уильям Галстон.

Поддержка странами НАТО Украины продлится до тех пор, пока украинские войска не вернут себе как можно больше территории в ходе нынешнего контрнаступления. И это, по мнению эксперта, не обязательно будет совпадать с заявленными целями Владимира Зеленского - о выходе на границы 1991 года.

"К концу года поддержка прекращения огня в качестве прелюдии к переговорам станет слишком сильной, чтобы сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники сомневаются в мудрости этого курса", - пишет Галстон. По его мнению, "эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев", которых убедили в том, что цель освобождения всех территорий достижима.

Именно с этим эксперт связывает подготовку НАТО соглашения о гарантиях безопасности. "Но это договоренности, которые, вероятно, означают безвозвратную потерю Украиной значительной части ее международно-признанной территории", - пишет Галстон.

Он связывает это с электоральным циклом в США, падающей поддержкой Украины среди республиканцев и возможным возвращением Трампа в Белый дом.

"Если г-н Зеленский не готов поставить будущее своей страны на кон прихоти американских избирателей, ему следует серьезно подумать о заключении наилучшей сделки, которую он может получить от своих союзников, пока поддержка остается сильной", - делает вывод эксперт.

Правда, о параметрах этой сделки пока, судя по всему, не договорились и сами западные союзники.

Журнал The Economist в статье "НАТО колеблется, пускать ли Украину в свои ряды" пишет, что США не хотят давать Украине обещаний по вступлению в НАТО, тогда как в Европе раздаются голоса за такой сценарий.

Издание пишет о расхождениях среди союзников по этому вопросу. Франция хочет четкого пути Украины к членству, а США сопротивляются принятию на себя твердых обязательств.

Это резкое отличие от позиции Вашингтона в 2008 году, когда США проталкивали принятие Украины, но противились европейцы. Тогда идея войны между НАТО и Россией казалась "абсурдной", но сегодня это не так, объясняют эксперты.

Принятие Украины в Альянс "будет равносильно обещанию НАТО воевать на ее стороне. Это то, чего г-н Байден избегает, опасаясь ядерной эскалации и даже третьей мировой войны. Это не праздные опасения, особенно с учетом угроз России и ее решения разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси".

Один из компромиссов, предложенный генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом - позволить Украине отказаться от ПДЧ, как это сделала Финляндия. "Обход дорожной карты дал бы Украине ощущение прогресса, не обещая членства в ближайшее время".

Но власти в Белом доме полагают, что все это "семантические придирки". На практике, говорят они, ни один союзник не подталкивает Украину к присоединению, пока она находится в состоянии войны. Так что лучше сосредоточиться на том, как помочь Украине защитить себя.

Но предлагаемая в этом контексте израильская модель - снабжение оружием без обязательства воевать - имеет ряд изъянов, пишет The Economist.

"Израиль показывает, что Америка может оказывать поддержку другим странам, если сменяющие друг друга администрации США этого захотят", - говорится в статье. Это усугубляется тем, что расходы на Украину будут многократно выше: "Америка дает Израилю 3,8 миллиарда долларов в год, а в Украине вкладывается десятки миллиардов в год".

Кроме того, "израильская" модель может подтолкнуть Украину к приобретению ядерного оружия.

"Израиль — сильнейшая военная держава на Ближнем Востоке и единственная, обладающая ядерным оружием. Украина столкнулась с гораздо более крупным и богатым противником, обладающим самым большим в мире арсеналом ядерного оружия. Призыв Украине постоять за себя может подтолкнуть ее к поиску ядерного оружия (о чем, к слову, уже идут заявления и в Украине - Ред.)", - говорится в материале.

В случае же четкого пути по вступлению Киева в НАТО, эти риски снимаются, поскольку "членство может стать лучшим способом закрепить перемирие и защититься от возобновления конфликта. Несмотря на всю свою агрессию, Путин никогда не нападал ни на одно государство НАТО".

Но и здесь есть важный момент: если подконтрольную Украине территорию примут в Альянс, "Украина, по сути, откажется от возвращения утраченных территорий силой. Членство может предложить способ преодолеть разрыв между требованиями Украины и тем, чего она может добиться в бою, или тем, что Запад готов финансировать", - говорится в статье.

В этой обращает на себя внимание аргумент, который высказывается европейскими странами за принятие Украины в Альянс - что Киев откажется от возвращения захваченных территорий. То есть, членство в НАТО видится как некий "заменитель" для украинской власти и общества цели выйти на границы 1991 года, если она окажется недостижимой военным путем.

Также в статье говорится, что принятие Украины в НАТО после завершения войны может предотвратить будущий конфликт и в долгосрочной перспективе поскольку Путин не решится атаковать страну Альянса, а Украине вряд ли "позволят" начинать войну с РФ для освобождения захваченных территорий (эту же мысль ранее высказывал, напомним, и Киссинджер).

Другими словами, Украине предлагается формула - "потеря части территорий в обмен на вечный мир".

Украинские власти, как известно, такую формулу категорически отвергают. Но даже если их позиция изменится (например, из-за невозможности достичь результата в ходе проводящегося ныне наступления), то возникает другой вопрос - согласится ли на нее Россия?

РФ продолжает называть нейтральный статус Украины (то есть гарантии не вступления в НАТО) основной своей целью. Правда, если война закончится по "корейскому сценарию" (когда воющие стороны просто прекращают огонь на основе временного перемирия без подписания мирного договора), то, теоретически, Украина может сразу после этого вступить в НАТО, поставив Россию перед фактом.

Но такой вариант возможен только в случае, если на Западе будут уверены, что Россия в ответ не начнет новую войну, еще до вступления Украины в Альянс (например, через негласные договоренности с Кремлем с гарантиями, что Киев не будет предпринимать попыток военным путем вернуть территории). Процедура вступления в НАТО, как показывает пример Швеции, даже без ПДЧ занимает долгое время - можно представить сколько парламент Венгрии будет тянуть с ратификацией.

Кроме того, если Украина сейчас получит гарантии вступления в НАТО после окончания войны, то это может побудить Россию не соглашаться даже на "корейский сценарий", а поддерживать вооруженный конфликт той или иной степени интенсивности годами как способ не допустить Украину в НАТО. Также это может активизировать попытки России максимально увеличить ставки, в том числе и через угрозы применения ядерного оружия (что и сейчас уже происходит).

В этом контексте обращает на себя внимание то, что против гарантий вступления Украины в НАТО последовательно выступают, как пишет The Economist, США. Не исключено, что как раз по описанным выше причинам. Во-первых, чтобы не допускать риски прямого боестолкновения НАТО и России. Во-вторых, не желая полностью закрывать дверь для неких компромиссов и соглашений с РФ по окончанию войны, а, возможно, и по более широкому кругу вопросов.