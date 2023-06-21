Сегодня куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинское наступление на юге развивается успешно, россияне уже потеряли "огромные территории" и есть угроза потери сухопутного коридора в Крым, а затем и самого полуострова.

Основные тезисы Пригожина были таковы:

1. Пятихатки, Урожайное, северная часть Работино - под ВСУ. "Российская армия потеряла огромные куски территории", - сказал Пригожин.

2. Под Токмаком в селе Садовое уже находятся ВСУ. "Дай Бог, чтоб это была просто ДРГ", - сказал Пригожин (отметим, что Токмак - это 25 километров от линии фронта, по сути - глубокий тыл).

3. "Вооружения нет, боеприпасов нет, солдаты пишут письма, что им нужны снаряды, противотанковые средства, гранаты, бронебойные патроны. Огромные потери. Солдат не может воевать, когда в подразделении недостаток л/с 50-60%", - описал ситуацию в российских войсках на линии фронта Пригожин

4. ВСУ идут в сторону Молочного Лимана, чтоб перерезать сухопутный коридор в Крым. "Если они туда выйдут - большинство территорий, захваченных за время т.н. "СВО", будут потеряны", - заявил Пригожин. Отметим, что Молочный Лиман - это побережье Азовского моря. Очень глубокий тыл.

5. ВСУ начинают форсировать Днепр. В Голой Пристани появляются первые ДРГ. Скоро будут и регулярные войска. "Всё это полностью скрывается от всех", - заявил Пригожин.

6. "Россия проснётся в какой-то день и выяснит, что уже и Крым передан украинцам".

7. "Всё, чем занимается руководство "СВО" - подтасовка фактов, чтобы передавать в Москву красивые доклады. "СВО" проводится ценой тотального уничтожения армии. Ради чего? Чтобы какой-то Швондер получил маршальскую звезду?" - заявил Пригожин.

Все, что он сказал об украинском наступлении, настолько контрастирует с заявлениями не только российской стороны (в том числе и Путина, который сказал, что сейчас наступление ВСУ фактически остановилось), но и Киева, что сразу вызвало скепсис даже у украинских пабликов.

Особенно по поводу продвижения ВСУ в глубокий тыл российских войск - к Токмаку и, тем более, к Молочному Лиману. Учитывая, что командование ВСУ сейчас оперативно отчитывается об освобождении любого небольшого села, трудно предположить, что информация о таком продвижении оказалось бы закрытой. Особенно на фоне сильного ожидания хороших новостей с фронта у украинского общества. К слову, о взятии Урожайного также Украина пока не заявляла.

В России предположили, что это своеобразный троллинг со стороны Пригожина. Но, на самом деле, на троллинг это не похоже. Это похоже на традиционный наезд Пригожина на Шойгу, рассчитанный на внутреннюю российскую аудиторию.

Поэтому пока трудно понять, что из сказанного ЧВК правда, но зато можно предположить зачем он это заявил.

Как мы уже писали, для Пригожина, по сути, не выгодны успехи российской армии, так как в таком случае минобороны РФ покажет, что может справляться и без ЧВК "Вагнер". И, наоборот, Пригожину были бы выгодны успехи украинской армии, так как это подтвердило бы правильность его слов о крайнем плохом положении дел в армии РФ и резко увеличило бы вес и ЧВК "Вагнер", и Пригожина, который смог бы добиться смены руководства МО РФ.

Сейчас информполе в РФ "победное" - общая установка (транслируемая, в том числе, и лично Путиным), что армия успешно отбивает атаки ВСУ, котрнаступление буксует и все, в целом, идет для России плюс-минус хорошо. Понятно, что это работает на увеличение политических очков Шойгу, что Пригожину наверняка не нравится, поэтому он и решил запустить "зраду". При этом, часть из сказанного Пригожиным может быть действительно правдой, часть - преувеличением или обманом. Но общий смысл понятен - перебить "победную" повестку порцией "зрады". А заодно и попытаться доказать, что без ЧВК "Вагнер" Россия не справится.

Правда, остается открытым вопрос как на такую "зрадную" риторику отреагируют российские власти. Особенно, если сказанное Пригожиным далеко от реальной ситуации на фронте.

Примечательно, что на недавней встрече Путина с военкорами фамилия "Пригожин" вообще ни разу не была произнесена. Не было задано ни одного вопроса о его конфликте с минобороны, при том, что многие из пришедших на встречу военкоров о конфликте писали, причем поддерживая Пригожина. Но, видимо, спрашивать о Пригожине им жестко запретили накануне встречи. А сам Путин, по сути, поддержал требования минобороны по заключению контрактов с ЧВК.

Также интересно, что сегодня Пригожин сказал, что он и командир ЧВК "Вагнер" Уткин отказались от получения госнаград за захват Бахмута, так как считают, "что Родина нас и так уже достаточно наградила".