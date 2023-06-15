Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вчера был на похоронах итальянского политика Сильвио Берлускони.

"Я ничего не могу сказать о том, что происходило в России 14 июня, так как был на похоронах Берлускони", - заявил он.

Но спустя пять часов записал новый комментарий и сказал, что на похоронах Берлускони его не было.

"Это была фигура речи. Это примерно как сказать, что я был на Луне или в раю", - сказал он. И пояснил, что о похоронах сказал во время интервью изданию, которому не нужны были его ответы на задаваемые вопросы.

Пригожин также добавил, что знал покойника и раньше общался с ним.

Напомним, экс-премьер-министр Италии умер на 87-м году жизни 12 июня. Незадолго до смерти Берлускони попал в больницу небольшое время спустя после 45-дневной госпитализации из-за пневмонии и формы лейкемии.

14 июня в Италии объявили днём национального траура в память о ветеране итальянской политики. Впервые для премьер-министра похороны прошли в кафедральном соборе Милана Дуомо с государственными почестями в присутствии президента республики Серджо Маттареллы.