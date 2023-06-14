Италия провожает в последний путь бывшего премьер-министра республики, сенатора Сильвио Берлускони, которого называли другом Путина.

Среда 14 июня объявлена днём национального траура в память о ветеране итальянской и международной политики, который умер в понедельник на 87-м году жизни.

Впервые для премьер-министра похороны пройдут в Кафедральном соборе Милана (Дуомо) с государственными почестями в присутствии президента республики Серджо Маттареллы, прочих представителей руководства страны и иностранных политиков.

Согласно объявленному порядку мероприятия, заупокойную службу возглавит архиепископ Милана Марио Дельпини. Гроб будут сопровождать шесть карабинеров. На площади перед собором будут установлены большие экраны. Не исключено, что доступ на площадь, а также движение транспорта в центре будут ограничены. На время церемонии будет закрыта станция метро "Дуомо". Накануне прощание с политиком прошло в его личной вилле в Аркоре, где из соображений безопасности присутствовали только родные и близкие Берлускони.

На госучреждениях страны, а также на зданиях дипломатических представительств Италии за рубежом приспущены национальные флаги, внутри дипмиссий открыты книги соболезнований.

Ранее "Страна" сообщала о смерти бывшего премьер-министра Италии.

Напомним, до этого Берлускони попал в реанимацию, где у него диагностировали лейкемию.