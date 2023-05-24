Преданная собака Рини, породы Акита-ину, "Хатико из Макарова" умерла от старости.

Об этом "Стране" рассказала волонтер Елена Коняева.

"Рини умерла в ноябре. У нее остановилось сердце. Она умерла от старости в возрасте 10 лет. Ее новая семья Богдан и Надежда очень о ней заботились и любили, именно они продлили жизнь Рини после трагедии, которую она пережила. Надежда и Богдан кремировали Рини и похоронили рядом с Таней, хозяйкой Рини, которая погибла во время оккупации Киевской области", - рассказала Елена Коняева.

Напомним, начале апреля прошлого года большой резонанс получила история о том, как в поселке Макаров Бучанского района Киевской области обнаружили собаку породы Акита-ину, которая почти месяц ждала свою хозяйку на пороге дома - прямо как пёс из фильма "Хатико" (Рини - той же породы). Хозяйка Рини погибла во время боев за город.

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