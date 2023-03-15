Умирающий экс-президент США Картер попросил Байдена выступить с последним словом на своих похоронах
Президент США Джо Байден сообщил, что умирающий от рака бывший американский лидер Джимми Картер попросил его прочитать надгробную речь на похоронах.
Об этом глава Белого дома заявил во время выступления в Калифорнии.
"Он попросил меня произнести надгробную речь", - сообщил Байден, добавив, что "не должен был рассказывать это".
"Я провел некоторое время с Джимми Картером, но болезнь все-таки поймала его. Однако они [врачи] нашли способ поддержать его гораздо больше, чем ожидалось, благодаря найденному эффективному лечению", - подчеркнул глава государства.
В 2015 году у Картера была диагностирована меланома - злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и мозг, но он прошел курс лечения и через четыре месяца объявил, что не болен раком.
В последующие годы бывший глава государства неоднократно попадал в больницу из-за переломов после падений. В феврале этого года он отказался от медицинской помощи и решил провести остаток жизни на хосписном уходе.
Картер руководил США с 1977 по 1981 год, сейчас ему 98 лет. Уже в 2019 году Картер стал самым долгоживущим президентом в истории США и единственным из президентов, дожившим до 95 лет.
Между тем самому Байдену в феврале удалили раковую опухоль кожи.
А летом президент США заявлял, что у него появился рак после загрязнения окружающей среды.