Президент США Джо Байден сообщил, что умирающий от рака бывший американский лидер Джимми Картер попросил его прочитать надгробную речь на похоронах.

Об этом глава Белого дома заявил во время выступления в Калифорнии.

"Он попросил меня произнести надгробную речь", - сообщил Байден, добавив, что "не должен был рассказывать это".

"Я провел некоторое время с Джимми Картером, но болезнь все-таки поймала его. Однако они [врачи] нашли способ поддержать его гораздо больше, чем ожидалось, благодаря найденному эффективному лечению", - подчеркнул глава государства.

В 2015 году у Картера была диагностирована меланома - злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и мозг, но он прошел курс лечения и через четыре месяца объявил, что не болен раком.

В последующие годы бывший глава государства неоднократно попадал в больницу из-за переломов после падений. В феврале этого года он отказался от медицинской помощи и решил провести остаток жизни на хосписном уходе.

Картер руководил США с 1977 по 1981 год, сейчас ему 98 лет. Уже в 2019 году Картер стал самым долгоживущим президентом в истории США и единственным из президентов, дожившим до 95 лет.

Между тем самому Байдену в феврале удалили раковую опухоль кожи.

А летом президент США заявлял, что у него появился рак после загрязнения окружающей среды.