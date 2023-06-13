Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин дал противоречащие друг другу комментарии относительно того, как он и его ЧВК будут действовать после 1 июля, когда вступит в действие приказ Минобороны РФ, обязывающий все "добровольческие формирования" подписывать контракты с ведомством для участия в войне в Украине.

Так, на одной из встреч он дал понять, что этот приказ не остановит его от участия в войне в Украине.

"До 5 августа мы отдыхаем, а потом сможем выполнять поставленные задачи. И никакой приказ Минобороны не может остановить русского человека, который хочет защищать Родину. Поэтому Родину мы продолжим защищать", - заверил Пригожин, не уточнив при этом, кто ему эти задачи будет ставить.

Из его слов можно сделать предположение о его надеждах на то, что президент РФ Владимир Путин вновь даст добро на его участие в войне без подчинения Минобороны.

В то же время, возможно, Пригожин не исключает и другие варианты. Так, в комментарии датскому телеканалу TV2 он допустил, что ЧВК "Вагнер" больше не будет "работать" на территории Украины.

"По поводу дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в Украине. Не уверен, что мы будем работать именно в Украине. В качестве троллинга могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики", - заявил Пригожин.

Напомним, накануне Пригожин отказался подписывать контракт между "Вагнером" и Минобороны, как того требует новый приказ министра Сергея Шойгу.

Эту ситуацию и возможные варианты развития ситуации мы детально анализировали.