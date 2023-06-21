Анализируем ситуацию в Украине на 483-й день войны.

Ситуация на фронте

ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении.

"Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. А именно на направлениях: Новоданиловка-Роботино, Малая Токмачка - Вербовое, Вольное Поле - Макаровка. Имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Он добавил, что россияне используют резервы и пытаются вернуть утерянные позиции.

Российские военные паблики сегодня продолжают писать о том, что ВСУ покинули село Пятихатки в Запорожской области (к северо-востоку от Васильевки). Но сама деревня в серой зоне и постоянно под обстрелами.

ВСУ этого не подтверждает.

Но в целом на Запорожском направлении, если верить заявлениям со стороны Украины и РФ, крупных изменений линий фронта не было (только "частичный успех"). Впрочем, у Евгения Пригожина другое мнение. Но о нем мы расскажем отдельно чуть ниже.

Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там тяжелые бои.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области. На направлении Белогоровка - Шипиловка ВСУ вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - заявил Ковалев.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ в минувшие сутки сдерживали масштабное наступление россиян на Лиманском направлении.

Там одному из подразделений ВСУ пришлось отступить из-за сильных атак российской армии, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник в Нацгвардии. По его информации, особенно сильные атаки были в районе Диброва (12 км к востоку от Ямполя).

При этом, что примечательно, российские военные паблики не подтверждают переход российских войск в наступление в районе Кременной - а наоборот говорят, что там готовится наступать украинская армия, и стягиваются крупные резервы.

Украинские военные телеграм-каналы предполагают, что россияне пытаются выбить ВСУ из района Белогоровки, чтобы снять угрозу наступления на Лисичанск.

Также украинское командование сегодня сообщило об активизации противника под Донецком - там идут многочисленные штурмы в попытках захватить Марьинку и Авдеевку. По Марьинке - как сообщалось вчера, россияне, вероятно, продвинулись на юге от населенного пункта (Украина этого не подтверждала).

Оценки контрнаступления

Украинская власть уже несколько дней подряд демонстрирует изменение риторики по контрнаступлению на юге. Если раньше главным тезисом была "тишина", которую нужно соблюдать, чтобы не мешать ВСУ, то сейчас нарратив другой - наступление идет, но легким оно не будет.

Вчера замминистра обороны Маляр заявила, что ВСУ наступают на юге "постепенно и небольшими шагами", "выгрызая каждый метр у врага". "Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с яростным сопротивлением", - сообщила она.

Развернуто тему контрнаступления прокомментировал сегодня Владимир Зеленский. По его словам в интервью "БиБиСи", оно идет "медленнее, чем хотелось бы". В том числе и потому, что россияне заминировали 200 тысяч квадратных километров территории.

На замечание журналиста о том, что за успехами Украины пристально следят США, президент по сути подтвердил, что контрнаступление нужно, чтобы "мотивировать союзников" оказывать помощь.

"Для нас очень важно двигаться вперед, потому что мы должны мотивировать не только нашу армию, но и наших западных союзников. Помощь может быть замедлена или увеличена. Если честно, помощь зависит от нашего продвижения вперед. От этого зависит многое", - заявил Зеленский.

Также он признал, что и украинцы от контрнаступления "хотели и ожидали очень многого". "Кто-то наблюдает за этим как за голливудским фильмом. Но на самом деле все происходит не так", - сказал Зеленский.

То есть пока от президента звучат достаточно сдержанные оценки достижений на фронте. Тем не менее, он повторил свой тезис, что не пойдет на переговоры за счет отказа от украинских территорий - выражая таким образом готовность продолжить воевать.

"Как бы далеко мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины. Что бы кто-то не хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", - заявил Зеленский.

Сегодня контрнаступление прокомментировал и Путин, который стал в последнее время гораздо чаще высказываться по поводу боевых действий. Он утверждает, что украинское контрнаступление сейчас "приостановилось" из-за "серьезных потерь".

"Но наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, ВСУ комбинируют из бригад, понесших потери, новые подразделения. Но считаем, что такие потери ВСУ в будущем могут принести к потере их боеспособности", - заявил российский президент.

Украина высоких потерь не подтверждала (в Минобороны заявляли, что у противника они в 7-9 раз выше), но в целом поток погибших и раненых, как мы уже писали вчера, заметно возрос.

В Пентагоне также признали, что Украина несет потери, но заявили, что "это часть войны".

"Мы понимали, что это окажется тяжелой битвой", - заявил представитель ведомства, говоря о контрнаступлении.

При этом, по мнению американских военных, Киеву нужно время для успеха, и у него "есть необходимые мощности" для этого.

На Западе заявляют, что большинство бригад, подготовленных для контрнаступления, пока не были введены в бой. Итальянский военный эксперт Томас Тейнер заявляет, что "пока действуют только четыре из 35 бригад, подготовленных для украинского наступления".

То есть из более чем 50 тысяч обученных и подготовленных украинских солдат только около 6 тысяч в настоящее время воюют на юге, а немецкие бронетранспортеры Marder, американские колесные БМП Stryker, шведские боевые машины CV90 и британские танки Challenger 2 до сих пор вообще не использовались.

И вопрос, где их будут использовать. Первый часто обсуждаемый вариант - их бросят на прорыв основной линии обороны россиян на южном фронте, до которой ВСУ пока еще не дошли. Второй - они ударят где-то еще.

Газета Bild, например, предполагает, что ВСУ могут начать наступление по дну пересохшего Каховского водохранилища, удари по району Энергодара, где у российской армии не такой мощный укрепрайон, как на южном фронте.

"Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. Как для российской оккупационной армии, так и для украинских защитников появились новые возможности, но также и новые опасности", — говорится в статье.

Ширина водохранилища составляет от 7 до 30 км. По оценке газеты, солдаты и, возможно, гусеничная техника уже сейчас могут пройти по высохшему дну.

"Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и в совсем другом месте", — пишут журналисты, но отмечают, что в наступление там может пойти и РФ.

При этом в том же Bild сегодня вышла и менее оптимистическая статья касательно контрнаступления Украины на юге.

Подводя итоги 15 дней боевых действий, издание пишет, что контрнаступление продвигается "мучительно медленно", освобождено восемь небольших сел и чуть более 120 квадратных километров земли, а "панического отступления русских не будет".

"Вместо этого русские не только глубоко окопались и хорошо защитились массивными минными полями, но и накопили достаточную огневую мощь, чтобы остановить наступление украинцев жестокими ракетными и артиллерийскими атаками. Украинские части ни разу не выдвигались к главной линии обороны русских, которая начинается примерно в десяти километрах от нынешнего фронта", - говорится в статье.

По данным источников издания, ежедневно Украина теряет в этой операции погибшими и раненными около сотни человек.

Приводится мнение бывшего сотрудника Минобороны ФРГ Нико Ланге, что Украина платит "высокую цену за небольшие успехи", ее методичные удары сосредоточены на уничтожении логистики и командных пунктов, а Россия "реагирует на ранние атаки".

Некоторые эксперты ожидают украинского "внезапного наступления", как только российские линии на юге будут достаточно ослаблены и прорежены. Переброска российских резервов может послужить "стартовым выстрелом" для настоящего меганаступления.

Другие эксперты подозревают в нерешительности Украины политические разногласия. Bild приводит версию, что президент Владимир Зеленский настаивает на подвижках на фронте, а начальник Генштаба Валерий Залужный предпочитает дождаться, когда в стране начнут действовать западные истребители (прежде всего американские F-16).

Результатом может стать своеобразный "компромисс" между политическим и военным руководством, при котором Украина переходит в наступление. Но только с ограниченными ресурсами и более тактическими целями", - пишет издание.

Отметим, что слухи о разночтениях между главкомом ВСУ и Зеленский возникали и ранее, но Украина их неизменно опровергала.

Еще один аспект, который, вероятно, заострило контрнаступление - усиление мобилизации на западе Украины. "Флагманом" стала Ивано-Франковская область.

Недавно в регионе выпустили приказ, которым постановили всем военнообязанным явиться в военкоматы. А вчера стало известно, что в области запретили без согласования с военкоматом класть в больницы мужчин призывного возраста - с 18 до 59 лет. Речь о плановых госпитализациях.

В приказе областного военкома №475 от 5 июня говорится, что Департаменту охраны здоровья приказано довести до больниц Ивано-Франсковской области правило о "временной приостановке плановых госпитализаций пациентов-военнообязанных без согласования с ТЦК".

Также каждый день до 11 часов утра больницы должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь.

Юристы, ранее опрошенные "Страной" считают, что происходящее в Ивано-Франковске - это возможная "репетиция" к введению подобных практик в других областях страны.

Пригожин и "зрада"

На фоне "победных" заявлений Путина и минобороны РФ о фактической остановке российского наступления, скептических оценок первых итогов наступления ВСУ со стороны западной прессы и признаний украинских властей в том, что наступление идет не так быстро как хотелось бы, резким диссонансом прозвучало сегодняшнее заявление Евгения Пригожина.

Он сказал, что слова Путин и российского командования об остановке наступления ВСУ это ложь. Наоборот - оно продвигается вполне успешно и россияне уже потеряли "огромные территории". Основные тезисы Пригожина были таковы:

1. Пятихатки, Урожайное, северная часть Работино - под ВСУ. "Российская армия потеряла огромные куски территории", - сказал Пригожин.

2. Под Токмаком в селе Садовое уже находятся ВСУ. "Дай Бог, чтоб это была просто ДРГ", - сказал Пригожин (отметим, что Токмак - это 25 километров от линии фронта, по сути - глубокий тыл).

3. "Вооружения нет, боеприпасов нет, солдаты пишут письма, что им нужны снаряды, противотанковые средства, гранаты, бронебойные патроны. Огромные потери. Солдат не может воевать, когда в подразделении недостаток л/с 50-60%", - описал ситуацию в российских войсках на линии фронта Пригожин

4. ВСУ идут в сторону Молочного Лимана, чтоб перерезать сухопутный коридор в Крым. "Если они туда выйдут - большинство территорий, захваченных за время т.н. "СВО", будут потеряны", - заявил Пригожин. Отметим, что Молочный Лиман - это побережье Азовского моря. Очень глубокий тыл.

5. ВСУ начинают форсировать Днепр. В Голой Пристани появляются первые ДРГ. Скоро будут и регулярные войска. "Всё это полностью скрывается от всех", - заявил Пригожин.

6. "Россия проснётся в какой-то день и выяснит, что уже и Крым передан украинцам".

7. "Всё, чем занимается руководство "СВО" - подтасовка фактов, чтобы передавать в Москву красивые доклады. "СВО" проводится ценой тотального уничтожения армии. Ради чего? Чтобы какой-то Швондер получил маршальскую звезду?", - заявил Пригожин.

Все, что он сказал об украинском наступлении, настолько контрастирует с заявлениями не только российской стороны, но и Киева, что сразу вызвало скепсис даже у украинских пабликов. Особенно по поводу продвижения ВСУ в глубокий тыл российских войск - к Токмаку и, тем более, к Молочному Лиману. Учитывая, что командование ВСУ сейчас оперативно отчитывается об освобождении любого небольшого села, трудно предположить, что информация о таком продвижении оказалось бы закрытой. Особенно на фоне сильного ожидания хороших новостей с фронта у украинского общества. К слову, о взятии Урожайного также Украина пока не заявляла.

В России предположили, что это своеобразный троллинг со стороны Пригожина. Но, на самом деле, на троллинг это не похоже. Это похоже на традиционный наезд Пригожина на Шойгу, рассчитанный на внутреннюю российскую аудиторию.

Поэтому пока трудно понять, что из сказанного ЧВК правда, но зато можно предположить зачем он это заявил.

Как мы уже писали, для Пригожина, по сути, не выгодны успехи российской армии, так как в таком случае минобороны РФ покажет, что может справляться и без ЧВК "Вагнер". И, наоборот, Пригожину были бы выгодны успехи украинской армии, так как это подтвердило бы правильность его слов о крайнем плохом положении дел в армии РФ и резко увеличило бы вес и ЧВК "Вагнер", и Пригожина, который смог бы добиться смены руководства МО РФ.

Сейчас информполе в РФ "победное" - общая установка (транслируемая, в том числе, и лично Путиным), что армия успешно отбивает атаки ВСУ, котрнаступление буксует и все, в целом, идет для России плюс-минус хорошо. Понятно, что это работает на увеличение политических очков Шойгу, что Пригожину наверняка не нравится, поэтому он и решил запустить "зраду". При этом, часть из сказанного Пригожиным может быть действительно правдой, часть - преувеличением или обманом. Но общий смысл понятен - перебить "победную" повестку порцией "зрады". А заодно и попытаться доказать, что без ЧВК "Вагнер" Россия не справится.

Правда, остается открытым вопрос как на такую "зрадную" риторику отреагируют российские власти. Особенно, если сказанное Пригожиным далеко от реальной ситуации на фронте.

Примечательно, что на недавней встрече Путина с военкорами фамилия "Пригожин" вообще ни разу не была произнесена. Не было задано ни одного вопроса о его конфликте с минобороны, при том, что многие из пришедших на встречу военкоров о конфликте писали, причем поддерживая Пригожина. Но, видимо, спрашивать о Пригожине им жестко запретили накануне встречи. А сам Путин, по сути, поддержал требования минобороны по заключению контрактов с ЧВК.

Также интересно, что сегодня Пригожин сказал, что он и командир ЧВК "Вагнер" Уткин отказались от получения госнаград за захват Бахмута, так как считают, "что Родина нас и так уже достаточно наградила".

Китай, США и Украина

Сегодня стало понятно, что визит госсекретаря Блинкена в Китай не принес разрядки в отношения двух стран.

Байден внезапно назвал Си Цзиньпина "диктатором" - причем произошло это на следующий день после того, как Блинкен посетил Пекин, чтобы стабилизировать отношения с китайцами.

Обвинение прозвучало в контексте истории с китайским воздушным шаром, который пролетел над территорией США в феврале.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, набитыми шпионским оборудованием, заключалась в том, что он не знал, что он там был", — сказал Байден на мероприятии по сбору средств в Калифорнии.

"Это большой конфуз для диктаторов. Когда они не знают, что происходит", — добавил Байден.

МИД Китая выразил протест из-за этих слов. "Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией", - говорится в заявлении.

О том, что разногласия между США и Китаем после визита Блинкена не сняты, "Страна" уже рассказывала. Об этом писала западная пресса, а теперь во всеуслышание подтвердил и Байден.

Это скорее всего значит, что Вашингтон и Пекин не пришли ни к чему не только по Тайваню, но и в том числе по "русскому" и "украинскому" вопросам. США, вероятно, добивались, чтобы китайцы перестали помогать России обходить санкции, а также свернули вероятные поставки дронов.

Также в российских военных телеграм-каналах ширятся обсуждения того, что Китай сейчас предоставляет России спутниковые снимки для нанесения ракетных ударов по тыловым объектам ВСУ. Повышая таким образом точность таких ударов.

Ни одна из сторон этого не подтверждала. Но исключать такой вероятности нельзя - учитывая тесные отношения Пекина и Москвы. А также того, что доказать подобное сотрудничество практически невозможно.