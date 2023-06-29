В Запорожской и Днепропетровской областях прошли масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС. Фото и видео
Украинские власти продолжают демонстративно готовиться к ядерной угрозе. Сегодня в Днепропетровской и Запорожской областях прошли масштабные учения по гражданской обороне.
Об этом сообщает Нацполиция.
По информации правоохранителей, по сценарию учений россияне совершили теракт на ЗАЭС, в воздухе – радиоактивные выбросы.
Учения прошли в Никопольском и Криворожском районах, которые попадают в 50-километровую зону вероятного поражения.
Министр МВД Игорь Клименко написал о событиях сегодняшнего дня так: "Мы проводим на Запорожье, Днепропетровщине и в части Херсонщины обучение, приближенное к реальным событиям. Легенда – утечка радиации из одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции".
По его словам, было задействовано около 8 000 человек, около 350 единиц спецтранспорта и 400 автобусов для эвакуации.
Напомним, ранее в СБУ была информация о том, что россияне могут готовить теракт на Запорожской АЭС с утечкой радиации.
После этого украинцы бросились покупать йод в аптеках.
При этом в Минздраве предупредили о том, что сейчас нет смысла в употреблении йода для профилактики от радиации.