Украинские власти продолжают демонстративно готовиться к ядерной угрозе. Сегодня в Днепропетровской и Запорожской областях прошли масштабные учения по гражданской обороне.

Об этом сообщает Нацполиция.

По информации правоохранителей, по сценарию учений россияне совершили теракт на ЗАЭС, в воздухе – радиоактивные выбросы.



Учения прошли в Никопольском и Криворожском районах, которые попадают в 50-километровую зону вероятного поражения.



Министр МВД Игорь Клименко написал о событиях сегодняшнего дня так: "Мы проводим на Запорожье, Днепропетровщине и в части Херсонщины обучение, приближенное к реальным событиям. Легенда – утечка радиации из одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции".

По его словам, было задействовано около 8 000 человек, около 350 единиц спецтранспорта и 400 автобусов для эвакуации.

Напомним, ранее в СБУ была информация о том, что россияне могут готовить теракт на Запорожской АЭС с утечкой радиации.

После этого украинцы бросились покупать йод в аптеках.

При этом в Минздраве предупредили о том, что сейчас нет смысла в употреблении йода для профилактики от радиации.