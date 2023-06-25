Министерство здравоохранения рассказало, как подготовиться к возможным чрезвычайным событиям на находящейся под оккупацией Запорожской АЭС.

Отмечается, что данная информация касается только жителей 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС и не является релевантной для людей, живущих вне этого радиуса.

Медики призывают, чтобы в аптечках украинцев были:

Калий йодид. Он используется, чтобы при аварии на ядерных объектах уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу. Принимать нужную дозу йодида калия необходимо только после официального оповещения. Такое уведомление проводится местными органами исполнительной власти и ГСЧС через СМИ. Оптимально принять препарат после оповещения за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака, однако йодид калий остается эффективным одновременно с поступлением "облака" и через 6 часов после него. Не рекомендуется прием препарата через 24 часа после поступления облака. Алюминиево-антацидные сорбенты. В такой группе средств обычно активное вещество – гидроксид алюминия. Данные сорбентыы используются для ускорения нейтрализации, связывания и вывода радионуклидов из организма и, таким образом, снижения риска здоровья вследствие их поступления. Альгинаты. В этих средствах активное вещество – альгинат натрия. Он создает защитный барьер на поверхности жидкого содержимого желудка. Этот барьер предотвращает впитывание опасных веществ организмом. Маска. Средство физической защиты для уменьшения попадания в организм опасных веществ.

Ранее мы сообщали, что после заявления президента Владимира Зеленского о том, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС, что может привести к выбросу радиации, многие украинцы кинулись пополнять домашние аптечки препаратами йода.

Как писала "Страна", в Кремле отрицают подготовку теракта на ЗАЭС.