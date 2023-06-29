В четверг, 29 июня, в Запорожье начались командно-штабные учения по ликвидации возможной аварии на ЗАЭС.

Об этом сообщают власти города.

Цель тренировок - "слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС".

В течение дня в городе возможны временные ограничения на отдельных участках.

"Просим граждан сохранять спокойствие. Ситуация на ЗАЭС контролируется", - сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Также учения сегодня будут в Никопольском и Криворожском районах Днепропетровской области.

Напомним, что ранее в СБУ была информация о том, что россияне могут готовить теракт на Запорожской АЭС с утечкой радиации.

После этого украинцы бросились покупать йод в аптеках.

При этом в Минздраве предупредили о том, что сейчас нет смысла в употреблении йода для профилактики от радиации.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.