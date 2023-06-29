В Запорожье начались учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС
В четверг, 29 июня, в Запорожье начались командно-штабные учения по ликвидации возможной аварии на ЗАЭС.
Об этом сообщают власти города.
Цель тренировок - "слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС".
В течение дня в городе возможны временные ограничения на отдельных участках.
"Просим граждан сохранять спокойствие. Ситуация на ЗАЭС контролируется", - сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Также учения сегодня будут в Никопольском и Криворожском районах Днепропетровской области.
Напомним, что ранее в СБУ была информация о том, что россияне могут готовить теракт на Запорожской АЭС с утечкой радиации.
После этого украинцы бросились покупать йод в аптеках.
При этом в Минздраве предупредили о том, что сейчас нет смысла в употреблении йода для профилактики от радиации.
Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.
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