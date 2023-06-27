Во вторник, 27 июня, в Украине продолжается 489-й день войны с Россией.

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27 июня

08.40 Украинские военные наступают на нескольких направлениях на юге и востоке, сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

На направлениях Новодаровка – Приютное, Новоданиловка – Работино украинские военные имели успех.

Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Ивановское, Курдюмовка, Северное, имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

При этом украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

08.15 США и западные союзники в день мятежа Пригожина звонили в Киев и просили воздержаться от ударов по России.

Об этом сообщают источники телеканала CNN.

"Опасения заключались в том, что Украина и Запад будут рассматриваться как помогающие Пригожину и угрожающие суверенитету России", - рассказал западный чиновник. По его словам, "мессидж был не раскачивать здесь лодку". Послание было передано на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов.

"Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России", - сказал чиновник.

08.07 Белорусские оппозиционные паблики пишут о том, что бизнес-джет Пригожина приземлился на аэродроме "Мачулищи" под Минском.

07.45 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

1. За прошедшие сутки РФ нанесла удар по территории Украины тремя зенитными управляемыми ракетами из С-300. Также были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "Shahed". Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные), все дроны уничтожены.

2. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток там произошло 38 боевых столкновений.

3. На Купянском направлении россияне пытались наступать в направлении Стельмаховки.

На Бахмутском направлении - в направлении Богдановки. На Авдеевском направлении - в направлении Первомайского. На Марьинском направлении - в районе Марьинки.

4. На Шахтерском направлении подразделения сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области.

07.32 Ночью РФ ударила из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде в Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.