Йодопрофилактика может привести к отравлениям. Иллюстративное фото: uatom.org

Причин употреблять йод на сегодняшний день в Украине нет.

Специальное сообщение об этом выпустил Государственный центр ядерной безопасности (ГЦЯБ) в Facebook.

"Безосновательное употребление йода в любой форме может привести к серьезным ожогам слизистой и отравлениям", - предупреждают специалисты.

ГЦЯБ поясняет, что во время профилактики щитовидную железу насыщают йодом, чтобы она не поглощала радиоактивный йод. А радиоактивный йод образуется только при работе энергоблока на мощности. Последний же действующий энергоблок Запорожской АЭС остановили в сентябре 2022 года. Таким образом, йодопрофилактика совершенно не оправдана.

В случае гипотетической аварии на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода, поэтому йодопрофилактика также излишняя.

Украинцев призвали не употреблять йод

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ получила информацию о готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС.

После этого заявления Владимира Зеленского многие украинцы пошли в аптеки пополнять домашние аптечки препаратами йода.

Ранее мы писали, что в прошлом году Еврокомиссия доставила в Украину 5 миллионов таблеток йода для жителей районов вблизи АЭС.

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