Причин употреблять йод на сегодняшний день в Украине нет.

Специальное сообщение об этом выпустил Государственный центр ядерной безопасности (ГЦЯБ) в Facebook.

"Безосновательное употребление йода в любой форме может привести к серьезным ожогам слизистой и отравлениям", - предупреждают специалисты.

ГЦЯБ поясняет, что во время профилактики щитовидную железу насыщают йодом, чтобы она не поглощала радиоактивный йод. А радиоактивный йод образуется только при работе энергоблока на мощности. Последний же действующий энергоблок Запорожской АЭС остановили в сентябре 2022 года. Таким образом, йодопрофилактика совершенно не оправдана.

В случае гипотетической аварии на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода, поэтому йодопрофилактика также излишняя.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ получила информацию о готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС.

После этого заявления Владимира Зеленского многие украинцы пошли в аптеки пополнять домашние аптечки препаратами йода.

Ранее мы писали, что в прошлом году Еврокомиссия доставила в Украину 5 миллионов таблеток йода для жителей районов вблизи АЭС.