Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне разработали и утвердили план аварии на Запорожской АЭС.

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The New Statement.

"Возле четырех из шести энергоблоков Запорожской АЭС российские войска разместили технику со взрывчаткой. Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас", - заявил Буданов.

По его словам, ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. Он считает, что Россия сможет поднять напряжение в линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии в более короткие сроки.

"План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения катастрофы они могут использовать технические средства", ― добавил Буданов.

Как отметил начальник ГУР МО Украины, приказ Москвы совершить теракт на ЗАЭС может быть вызван поражением российских войск на левом берегу Днепра.

В то же время, по оценке Буданова, существует риск, что РФ может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивную меру", чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

На днях Буданов говорил, что россияне заминировали пруд-охладитель Запорожской АЭС.

Владимир Зеленский тоже обвинял Россию в намерении взорвать АЭС.

Однако в России опровергают планы по подрыву станции.