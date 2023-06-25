Буданов заявил, что РФ может устроить ядерную аварию на ЗАЭС, подняв напряжение электроснабжения станции
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне разработали и утвердили план аварии на Запорожской АЭС.
Об этом он сказал в интервью британскому изданию The New Statement.
"Возле четырех из шести энергоблоков Запорожской АЭС российские войска разместили технику со взрывчаткой. Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас", - заявил Буданов.
По его словам, ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. Он считает, что Россия сможет поднять напряжение в линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии в более короткие сроки.
"План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения катастрофы они могут использовать технические средства", ― добавил Буданов.
Как отметил начальник ГУР МО Украины, приказ Москвы совершить теракт на ЗАЭС может быть вызван поражением российских войск на левом берегу Днепра.
В то же время, по оценке Буданова, существует риск, что РФ может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивную меру", чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.
На днях Буданов говорил, что россияне заминировали пруд-охладитель Запорожской АЭС.
Владимир Зеленский тоже обвинял Россию в намерении взорвать АЭС.
Однако в России опровергают планы по подрыву станции.