Соединенные Штаты не могут подтвердить или опровергнуть заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Россией теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я видел эти сообщения, я видел эти комментарии, но у меня нет ничего, чтобы подтвердить их или говорить об их достоверности", - сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, США сейчас не фиксируют повышения уровня радиации в районе Запорожской АЭС.

"Мы можем отслеживать некоторые датчики радиации, которые находятся вокруг станции, и пока мы не обнаружили повышения уровня радиации", - добавил он.

Напомним, Зеленский заявил о том, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС, что может привести к выбросу радиации.

Также глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель.

В РФ отрицают подготовку теракта на Запорожской АЭС. Об этом заявил Дмитрий Песков.