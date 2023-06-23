Киев не почувствует последствий от возможного теракта на Запорожской АЭС, а принимать йод нужно только в случае взрыва на работающем реакторе и после прямого указания властей.

Об этом заявил популярный доктор Евгений Комаровский.

По его оценке, сильная угроза заражения существует только для прилегающих к АЭС территорий.

"Нет такой волшебной таблетки, которая может спасти от радиации. Выбрасывать калий-йодид не надо, пусть он лежит в доме. Он используется только тогда, когда уже произошел взрыв на работающем реакторе. В Украине есть станции с работающими реакторами. От наших врагов можно ожидать всего, что угодно", - сказал Комаровский.

Напомним, украинцы бросились скупать в аптеках йод после вчерашнего заявления Владимира Зеленского о возможной подготовке россиянами теракта на ЗАЭС.

Также глава ГУР Буданов сообщал, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель.

Мы подробно анализировали, что стоит за аптечным ажиотажем и нужно ли вообще покупать и пить йод.