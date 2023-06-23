На фоне заявлений президента Владимира Зеленского о подготовке теракта на Запорожской АЭС и последовавшей массовой закупки украинцами йода, Министерство охраны здоровья опубликовало признаки возможных побочных эффектов от передозировки этим препаратом.

Соответствующий пост появился на странице ведомства в Facebook.

Сообщается, что к побочным эффектам от передозировки йодом относятся:

сыпь на коже;

воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;

желудочно-кишечные расстройства – тошнота, диарея;

серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, речью или глотанием, хрипы или одышка;

расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий;

расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;

зоб – увеличение размеров щитовидной железы;

потеря массы тела;

гиперфункция щитовидной железы;

снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), что чревато снижением частоты пульса, артериального давления;

риск смерти.

Напомним, после заявления президента Владимира Зеленского о том, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС, что может привести к выбросу радиации, многие украинцы кинулись пополнять домашние аптечки препаратами йода.

При этом Государственный центр ядерной безопасности напоминает, что причин употреблять йод на сегодняшний день в Украине нет.