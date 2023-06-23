Медики назвали побочные эффекты от передозировки препаратами йода, среди которых риск смерти
На фоне заявлений президента Владимира Зеленского о подготовке теракта на Запорожской АЭС и последовавшей массовой закупки украинцами йода, Министерство охраны здоровья опубликовало признаки возможных побочных эффектов от передозировки этим препаратом.
Соответствующий пост появился на странице ведомства в Facebook.
Сообщается, что к побочным эффектам от передозировки йодом относятся:
- сыпь на коже;
- воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
- желудочно-кишечные расстройства – тошнота, диарея;
- серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, речью или глотанием, хрипы или одышка;
- расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий;
- расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;
- зоб – увеличение размеров щитовидной железы;
- потеря массы тела;
- гиперфункция щитовидной железы;
- снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), что чревато снижением частоты пульса, артериального давления;
- риск смерти.
Напомним, после заявления президента Владимира Зеленского о том, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС, что может привести к выбросу радиации, многие украинцы кинулись пополнять домашние аптечки препаратами йода.
При этом Государственный центр ядерной безопасности напоминает, что причин употреблять йод на сегодняшний день в Украине нет.
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