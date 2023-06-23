Передозировка препаратами йода может привести к смерти. Иллюстративное фото: freeradio.com.ua

На фоне заявлений президента Владимира Зеленского о подготовке теракта на Запорожской АЭС и последовавшей массовой закупки украинцами йода, Министерство охраны здоровья опубликовало признаки возможных побочных эффектов от передозировки этим препаратом.

Соответствующий пост появился на странице ведомства в Facebook.

Сообщается, что к побочным эффектам от передозировки йодом относятся:

  • сыпь на коже;
  • воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
  • желудочно-кишечные расстройства – тошнота, диарея;
  • серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, речью или глотанием, хрипы или одышка;
  • расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий;
  • расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;
  • зоб – увеличение размеров щитовидной железы;
  • потеря массы тела;
  • гиперфункция щитовидной железы;
  • снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), что чревато снижением частоты пульса, артериального давления;
  • риск смерти.

Бесконтрольное употребление йода опасно для жизни

Напомним, после заявления президента Владимира Зеленского о том, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС, что может привести к выбросу радиации, многие украинцы кинулись пополнять домашние аптечки препаратами йода.

При этом Государственный центр ядерной безопасности напоминает, что причин употреблять йод на сегодняшний день в Украине нет.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.