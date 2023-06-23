В Украине проведут учения на случай возможного подрыва Запорожской АЭС.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы", - заявил Клименко.

По его словам, в случае теракта самым важным будет первый день, когда радиационный фон будет самым высоким.

"Что касается Запорожской АЭС. Тот радиоактивный фон, который, возможно, после любых мероприятий будет в воздухе, он будет сохраняться примерно сутки. То есть на 80% мы снизим радиоактивный фон именно в течение суток", - сказал министр.

В случае подрыва станции и отсутствия эвакуации, каждый гражданин должен закрыться в помещении, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры и обогреватели, уплотнить все отверстия в домах, смоченной тканью или скотчем.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ получила информацию о планах России устроить теракт на ЗАЭС.

После этого украинцы сразу начали пополнять домашние аптечки препаратами йода.

Однако Государственный центр ядерной безопасности сообщил, что причин употреблять йод на сегодняшний день в Украине нет, а Министерство охраны здоровья опубликовало признаки возможных побочных эффектов от передозировки этим препаратом, среди которых риск смерти.