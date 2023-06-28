Анализируем итоги 490-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой, о чем сообщалось еще вчера. Опубликовано видео поднятия украинского флага на Курдюмовской дамбе.

Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец-Донбасс.

Российские паблики сегодня сообщали, что ВСУ пошли в наступление и к северу от Бахмута - у Соледара по направлению Васюковка - Раздоловка.

По запорожскому фронту особых новостей нет. Генштаб сообщал, что россияне пытались безуспешно отбить Ровнополь, недавно освобожденный ВСУ на Времьевском выступе. Российские паблики пишут об активизации своих сил к югу от Марьинки.

Украинские власти продолжают говорить, что происходящее - еще не "настоящее" контрнаступление. Главный удар ВСУ этим летом еще впереди, заявил министр обороны Резников в комментарии The Financial Times.

Он называет "предварительными" текущие достижения украинской армии. "Когда это произойдет, вы все это увидите. Все всё увидят", — сказал Резников, комментируя сообщения западных СМИ о "медленном" продвижении ВСУ по хорошо укрепленным российским позициям.

По словам министра, основные резервы украинских войск, в том числе большинство бригад, обученных на Западе и оснащенных современной техникой, еще не задействованы. Но "чуда" призвал не ждать.

Текущей стратегией ВСУ он называет изнурение армии РФ через большие потери. Отметим, что ту же самую стратегию озвучивают и российские комментаторы относительно украинской армии - заявляя, что война в наступлении заставит Киев нести высокие потери, истощая свой военный потенциал.

Удар по Краматорску

Россияне вчера вечером нанесли ракетный удар по Краматорску. На данный момент известно об 11 погибших и более 60 раненых.

Среди погибших - трое несовершеннолетних: две 14-летние сестры и девушка 17 лет.

Удар наносился по кафе - местной пиццерии. Сообщалось, что это кафе часто посещали иностранцы, а некоторые были в нем в момент обстрела. Также иностранцы есть на видео первых минут после удара.

Посещали кафе, судя по всему, и иностранные военные инструкторы ВСУ. Украинские телеграм-каналы публикуют кадры из их соцсетей.

Кроме того в результате ракетного удара пострадали писатель и политик из Колумбии, которые в тот момент ужинали в заведении, сообщает Антон Геращенко со ссылкой на "Центр спасения жизни", который их эвакуировал.

Один из них – колумбийский писатель, эссеист, журналист и редактор Эктор Абад Фасиолинсе.

Второй – политик Серхио Харамильо Каро, который был советником по нацбезопасности Колумбии с 2010 по 2012 год, а затем руководил мирным процессом между правительством Колумбии и партизанами FARC.

СБУ заявила о задержании корректировщика этого удар.

"27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие посетителей. Для выполнения враждебного указания агент ГРУ совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл русской военной разведке.

Получив эту информацию, российские захватчики произвели огневое поражение кафе, в котором находились люди", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подтвердили ракетный удар по Краматорску. Москва утверждает, что поражен "пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ".

Украина и два саммита

Обостряются страсти накануне саммита НАТО в Вильнюсе, где Украина ждет официального приглашения в Альянс - пусть и с открытой датой.

Но пока таких обещаний никто не дает.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина получила приглашение принять участие в Совете Украина - НАТО. Но не в самом саммите Альянса. "Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита", - сказал Кулеба в интервью CNN.

Отметим, что сейчас действует иной орган - Комиссия Украина - НАТО. В блоке говорят, что Совет - это повышение статуса сотрудничества. Отметим, что аналогичный Совет действовал между Россией и НАТО с 2002 по 2014 годы.

Кулеба также указал на отсутствие среди стран-членов НАТО однозначной позиции по принятию Украины в Альянс.

По его словам, есть все условия для приглашения Украины в НАТО, однако некоторые страны не поддерживают такой шаг, поскольку опасаются эскалации. Киев придерживается "прямо противоположного мнения", подчеркнул министр.

Отсутствие однозначной позиции заметно и по заявлениям представителей Альянса. С одной стороны звучат обнадеживающие посылы.

Так премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что союзники дадут Украине "четкие сигналы в отношении того, что ее будущее – в НАТО". А премьер Эстонии Украину Кая Каллас говорит, что на июльском саммите Киев ждет "сюрприз".

При этом генсек Альянса Столтенберг сказал, что для начала любой дискуссии о вступлении в НАТО Украине сперва нужно одержать победу над РФ.

"Самая срочная задача сейчас - это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Судя по всему, такой точки зрения придерживаются и в США, где наиболее сдержанны по вопросу обещаний Украине о принятии в Альянс. Там вместо вопросов НАТО активизировались по вопросу предоставлению Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил американский сенатор-республиканец Джим Риш.

Ранее стало известно, что в проекте бюджете США на следующий год предусмотрено 80 млн долларов на ракеты ATACMS для Киева. В тоже время Белый дом до сих пор не подтверждал передачу этого типа ракет Украине.

О том, что победы будут добиваться военным путем, повторяют и в Киеве. Украина никогда не согласится на замороженный конфликт, заявил Зеленский, выступая в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.

Президент будет считать победой Украины восстановление суверенитета в пределах международно-признанных границ и "изгнание российских войск".

Судя по всему, именно этой теме будет посвящен Саммит мира, который планирует Украина с участием стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям.

Россия сегодня призвала эти страны не участвовать в саммите, заявляя, что "он носит провокационный характер".

При этом у Киева прямо противоположные устремления. Накануне этот вопрос обсуждался в Копенгагене на встрече Ермака и представителей стран "глобального Юга", которые скептически относятся к санкциям и не спешат осуждать действия РФ.

По итогам этой встречи в СМИ сообщалось, что некие мирные переговоры могут состояться уже в июле. Вероятно, подразумевался как раз Саммит мира, который планировали провести как раз летом.

Для Украины важно, чтобы в саммите приняли участие страны "глобального Юга", предлагающие свои посреднические услуги в урегулировании и способные "достучаться" до Путина.

Москва же очевидно против формата, в котором ее участие не предусмотрено. И намекает на то, что решений саммита не воспримет.

"Вагнер", Суровикин и Лукашенко

Продолжает обсуждаться история с мятежом Пригожина и ЧВК "Вагнер".

Западные СМИ сегодня сообщили, что о нем знал замкомандующего "спецоперацией" Сергей Суровикин, которого ранее постоянно хвалил Пригожин

Так утверждает The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США. Сейчас американцы пытаются выяснить, не принимал ли Суровикин какое-либо участие в подготовке мятежа.

По данным западных спецслужб, есть признаки, что и другие генералы могли поддержать бунт. Американцы считают, что Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не был уверен, что у него есть высокопоставленные сторонники.

Также они допускают, что именно благодаря связям с Суровикиным Пригожин до сих пор остается жив. Однако подчеркивается, что все это лишь предварительная информация.

О предполагаемой роли генерала в мятеже написал сегодня и Wall Street Journal. Он пишет, что Суровикин якобы знал о планах Пригожина взять в Ростове в плен министра обороны Шойгу (с которым у Суровикина, как заявляет издание, мог быть конфликт).

Напомним, что сам Суровикин вечером в пятницу публично осудил мятеж и призвал "вагнеровцев" в нем не участвовать.

В Кремле по сути опровергли информацию о причастности Суровикина. "Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", – прокомментировал Песков.

Тем временем, продолжают обсуждаться и откровения о переговорном процессе по прекращению мятежа в изложении президента Беларуси Лукашенко. Напомним, вчера он рассказал целый эпос, как спасал Россию. Причем, все его высказывания были весьма двусмысленны в отношении российской власти.

1. Версия Лукашенко (не факт, естественно, что она правдивая) о том, как он уговаривал Пригожина прекратить мятеж, не в пользу Путина. И сам президент РФ, и другие представители российской власти, и Пригожин, в изложении Лукашенко представляются взбалмошными, эмоционально незрелыми подростками, готовыми придушить друг друга. Но тут появляться мудрый Бацька и всех мирит, спасая Россию от гражданской войны и развала. Причем говорит он это явно в расчете на то, что подобная версия "зайдет" внутри РФ.

2. Лукашенко фактически предъявил права на российское ядерное оружие, которое сейчас размещается в Беларуси. Он сказал, что уже поручил своим силовикам "разработать алгоритм" его применения. Заявление беспрецедентное. В мировой истории были (и есть) случаи, когда одно государство размещает на территории другого государства свое ядерное оружие. Но до сих пор не было случаев, чтобы государство, на территории которого это оружие размещено, каким-то образом претендовало на то, чтоб решать как оно будет использовано.

3. Лукашенко подтвердил, что готов принять у себя "вагнеровцев". При этом нужно понимать, что те "вагнеровцы", которые отправятся к Пригожину в Беларусь, очевидно не будут после всего произошедшего сильно лояльны к Путину (в противном случае они бы заключили контракт с минобороны РФ, либо с другой российской силовой структурой). То есть, на территории Беларуси разместится, мягко говоря, не очень дружественная по отношению к российским властям частная армия.

Интересно будет посмотреть за развитием всех этих процессов. Но очевидно, что сыгранная Лукашенко роль во время мятежа, по сути, уже сделала его игроком внутрироссийской политики.

К слову, сразу после провала пригожинского мятежа (в воскресенье) секретарь СНБО Данилов рассуждая о том, что российская элита якобы пытается избавится от Путина ("в России сформировалась группа недовольных силовиков, чиновников и олигархов, считающая действия Путина "смертельно опасными для собственных интересов и своего существования"), дал понять, что в данном процессе принимает участие и Лукашенко.

"Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко", - заявлял он.