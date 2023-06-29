Киев не ощутит последствий в случае теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

В этом заверил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

По словам Ляшко, Минздрав разработал и проверил системы оповещения, которые будут работать в случае взрыва на станции. Также министр призвал не создавать паники и искусственного ажиотажа в связи с темой теракта.

А директор Департамента защиты окружающей среды КГГА Александр Возний сообщил, что в Киеве установили дополнительные датчики для измерения уровня радиации. Два новых устройства установили в Голосеевском и Святошинском районах.

Таким образом, в Киеве сейчас работают семь датчиков, которые в режиме реального времени передают информацию об уровне радиации в приложение "Киев цифровой".

Как сообщалось, сегодня на юге Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Напомним, руководство Украины не раз сообщало о возможном теракте на станции, который готовят россияне. Так, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что РФ может устроить ядерную аварию на ЗАЭС, подняв напряжение электроснабжения станции. В подготовке подрыва РФ обвинял и Владимир Зеленский.

При этом в США говорят, что не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС силами РФ, как утверждают представители украинской власти.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

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