Президент Владимир Зеленский заявил, что у России есть план "дистанционного подрыва" Запорожской АЭС, после того как россияне передадут контроль над атомной станцией МАГАТЭ и Украине.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.

По его словам, украинская сторона много обсуждала с партнерами переход станции под контроль Украины.

"И еще важно, чтобы в момент перехода контроля станции от России к Украине все было проверено. Потому что может быть дистанционное минирование", - сказал Зеленский.

"Отметим, что россияне никогда не заявляли о намерениях передавать ЗАЭС под контроль Украины и МАГАТЭ. Наоборот - они неоднократно опровергали такие планы.

Поэтому ЗАЭС может вернуться под контроль Украины только военным путем - если ВСУ прорвут российский фронт и войдут в Энергодар.

Однако пока в направлении Энергодара активных наступательных действий ВСУ не проводят. Хотя слухи о намерениях украинской армии наступать на город через обмелевшее Каховское водохранилище после подрыва дамбы переодически возникают", - комментирует слова Зеленского Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее в "Энергоатоме" заявляли, что в случае подрыва Запорожской АЭС Украина может узнать об этом только через несколько часов, поскольку не имеет прямого доступа к радиационному контролю из-за россиян.

Подробнее о том, что происходит вокруг Запорожской АЭС, мы анализировали в нашем материале.