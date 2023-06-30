Анализируем итоги 492-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

С утра Генштаб сообщал, что ВСУ за сутки имели "частичный успех" на запорожском направлении, В частности, удалось немного продвинуться на направлениях Левадное – Приютное, Малая Токмачка – Очеретоватое, Привольное-Зализнянское.

Российские паблики также писали о боях, но сообщали, что на ряде участков украинские атаки были отражены.

Также ВСУ штурмуют фланги Бахмута под Клещеевкой и Берховкой. Россияне же пытаются продвигаться на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В обоих случаях о продвижениях неизвестно.

Кроме того, российские военные паблики пишут о наступательных действиях и украинской армии на лиманском направлении.

Сегодня россияне нанесли удар "Искандером" по Антоновскому мосту в Херсоне. Есть видео удара по южной части моста (со стороны левого берега).

Ранее сообщалось, что ВСУ стали проводить регулярные вылазки на левый берег Днепра под Херсоном и создали там небольшой плацдарм в районе Дач, укрываясь за опорами моста от обстрелов россиян.

На севере Украины Зеленский поручил усилить оборону границы с Беларусью - в связи с переброской туда "вагнеровцев". Ранее ряд западных СМИ написали о том, что в 80 километрах от Минска для ЧВК восстанавливают старую военную базу.

ВСУ с утра нанесни удар по Бердянску. Украинское командование заявляет, что был поражен штаб и склад горюче-смазочных материалов РФ в пригороде. Назначенные россиянами «власти» Запорожской области заявили об ударе ракетами Storm Shadow, но утверждают что ПВО сбила ракеты ещё на подступах к городу.

Россияне ночью ударили тремя дронами и ракетами С-300 по Запорожью. Атакованы военные и инфраструктурные объекты.

В селе Сергеевка Покровского района Донецкой области был ракетный удар по школе - погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер. Ранены другие сотрудники школы – четверо мужчин и две женщины. Часть здания школы практически разрушена.

Запорожская АЭС. Есть ли угроза?

Украина вновь заявляет о подготовке россиянами теракта на Запорожской АЭС.

Вчера в прилегающих регионах провели масштабные антирадиационные учения.

Сегодня в Главном управлении разведки заявили, что россияне постепенно покидают Запорожскую АЭС, а оставшемуся персоналу дают указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

Одними из первых со станции уехали трое руководящих сотрудников "Росатома". Рекомендации эвакуироваться до 5 июля получили украинские сотрудники, часть из них уже так и поступила. А в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей РФ.

В "Росэнергоатоме" это опровергли и говорят, что сотрудники просто отъехали в командировку на несколько дней.

Затем Россия в ответ обвинила Украину в подготовке теракта на Запорожской АЭС. Такой вывод в МИД РФ сделали из проведенных Украиной антирадиационных учений и установки в Киеве новых датчиков радиации.

Отметим, что в мире пока признаков подрыва не видят. Специалисты МАГАТЭ не смогли подтвердить подготовки теракта, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. При этом он не исключил, что во время боевых действий "все может случиться".

"Станция невероятно хрупка и может быть повреждена в случае перестрелки", - сказал он.

В общем, пока на Западе по поводу заявлений Украины о подготовке теракта либо хранят молчание, либо говорят, что не видят признаков подготовки россиян к взрыву (об этом, в частности, недавно заявили в администрации Байдена).

Учитывая, какие последствия этот взрыв мог бы повлечь, то в случае, если б на Западе видели бы реальную опасность, скорее всего, тональность заявлений была бы иной. Такой, как, например, перед вторжением России в Украину, о котором Запад предупреждал открыто.

Кроме того, не очень понятно какие цели могла бы достричь РФ, подрывая станцию.

Наиболее распространенная в Украине версия - это планируется ради остановки контрнаступления ВСУ в Запорожской области (к примеру, в сторону Энергодара через высыхающее Каховское водохранилище). Но непонятно, что россияне в таком случае будут делать со своими войсками, которых много и вокруг станции, и во всем регионе. Ведь они таким образом подвергают угрозе радиационного заражения свою же армию. Не говоря уже об экологических угрозах Крыму и собственно российским территориям.

Еще в августе 2022 года украинская компания "Энергоатом" публиковала карту зоны поражения в случае взрыва на АЭС: она охватывала Крым и Ростовскую область. А также Мариуполь и другие захваченные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей (то есть, весь сухопутный коридор в Крым, который является для РФ стратегически важной транспортной артерией).

Теоретически, россияне (если допустить, что они готовы закрыть глаза на радиационный ущерб территории РФ и Крыма) могли бы дистанционно взорвать станцию, если б в Энергодар и на АЭС уже зашли бы украинские войска, а российские бы из города отошли на большое расстояние. Но в таком случае само совершение теракта было бы проблематично, так как станцию бы контролировали уже украинские силы, которые бы могли разминировать территорию или каким-либо техническим образом воспрепятствовать дистанционному подрыву.

В любом случае, пока нет украинского наступления на Энергодар, какие-либо резоны у россиян взрывать находящуюся на подконтрольной им территории АЭС отсутствуют точно.

В тоже время, нельзя исключать, что станция пострадает не в результате теракта, а если в самом городе начнутся бои и энергоблоки подвергнутся обстрелам.

Ядерная Польша и новый призыв Караганова

Кроме угрозы, связанной с АЭС, звучат и другие заявления на ядерную тему.

Польша заявила, что хочет разместить у себя американское ядерное оружие - в ответ на размещение российского в Беларуси, заявил польский премьер Моравецкий.

"По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing",— сказал он.

"Ядерные" сигналы продолжают идти и с российской стороны. Политолог Сергей Караганов продолжает раскручивать тему "неизбежного ядерного удара" России по Европе.

Его новая статья была опубликована на следующий день после пригожинского мятежа, 25 июня, но заметили ее и начали обсуждать в сети только сейчас.

"Я надеюсь, что мы никогда не используем ядерное оружие, но то, что мы отказываемся от возможности его применения во всех ситуациях, кроме как в случае смертельной опасности для самого государства, мне кажется легкомысленным.

Тем самым Штаты связывают руки России и надеются в долгосрочной перспективе ее взорвать этой длинной войной. Ну и, как следствие, кардинальным образом ослабить своего главного соперника — Китай, который в случае чего окажется один", - пишет Караганов.

Он считает, что Запад ведет РФ к "большой термоядерной войне", а потому применение ею ядерного оружия "может эту войну остановить".

Дальше он рассуждает, по кому нужно нанести удар. Вариант с Украиной он отбрасывает - "украинцы — несчастный обманутый народ, который гонят на убой. Но все-таки это наши люди, по ним мы бить не будем". Поэтому предлагает бить по странам Европы, которые оказывают Украине наибольшую поддержку.

"При обсуждении темы гипотетического ядерного удара по Европе возникает вопрос: а как на него ответят США? Практически все эксперты соглашаются, что американцы ни при каких обстоятельствах не ответят на ядерный удар по их союзникам ядерным ударом по нашей территории", - уверяет Караганов.

Предыдущую статью Караганова и в целом, почему в России начали вновь раскручивать тему ядерного удара, мы разбирали здесь.

Одна из распространеных версий - побудить Запад отказаться от идеи поставок в Украину самолётов и дальнобойных ракет, угрожая в противном случае применить ядерное оружие.

Проблемы контрнаступления

Тем временем, западные СМИ продолжают писать о "тупике" в наступлении ВСУ.

И сегодня на них отреагировал главком Валерий Залужный. Он дал интервью The Washington Post, в котором рассказал, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главком ВСУ.

"Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - добавил Залужный.

По его словам, чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, украинцам нужно больше каждого вида оружия и истребители F-16. Он отметил, что западные страны без превосходства в воздухе такие операции даже не начали бы. Он сообщил, что превосходство РФ по артиллерии - иногда в 10 раз.

Залужный также упрекнул западных союзников, что те толкают его в наступление без авиации. Он указал на доктрину НАТО, которая аналогична российской, и подразумевает превосходство в воздухе для начала наземных операций глубокого проникновения.

"А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? НАТО? Российской Федерации? Или это не наше дело?".

Также он передает возражения, которые, вероятно, звучат со стороны НАТО: "У вас есть собственная доктрина. У вас есть танки, у вас есть пушки, у вас есть [боевые машины]. Ты можешь это сделать".

"Что это такое?", - задается вопросом Залужный.

В этом интервью главком по сути обвинил Запад в отсутствии успехов контрнаступления. Возможно это является отголоском острой дискуссии о ходе наступления, которая сейчас идет между Киевом и союзниками.

The Wall Street Journal пишет, что Украина сейчас наносит точечные удары по российской обороне издалека, потому что "наземное наступление застопорилось". Поэтому Украина пытается нарушить линии снабжения РФ и ослабить ее силы, не торопясь бросать пехоту и танки на штурм укрепленных позиций.

Для этого используется западное оружие большой дальности (для ударов в глубокий тыл, типа Бердянска и Крыма) и более дешевое обычное вооружение для поражения артиллерийских орудий, складов боеприпасов, комплексов РЭБ и заминированных полей.

"Нам нужно уничтожить как можно больше, прежде чем вводить войска", - говорит военный с позывным "Буржуа".

Командир группы беспилотников Георгий Волков говорит, что военные были "немного шокированы" степенью российской обороны, когда началось наступление. Сейчас именно работа дронов стала одной из ключевых на южном фронте - они ищут объекты для поражения.

То есть на фронте по сути началась та же фаза, что была в Херсонской области - выбивание складов и командных пунктов противника. Но, как уже писала "Страна", в Запорожской и Донецкой областях это будет сделать сложнее, поскольку они снабжаются не через реку, как правобережье Херсонской области, а по суше. То есть потери РФ сможет восстанавливать гораздо быстрее.

Потери и мобилизация

Владимир Зеленский сегодня подписал масштабный закон №9342, в котором много нововведений по мобилизации.

Главное - расширяется список тех, кто ей подлежит. А именно - лица, у которых жена (муж), родители или родители жены (мужа) являются лицами с инвалидностью 1 или 2 группы - при условии, если у них есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать.

Ранее ближайшие родственники инвалидов могли выезжать за границу без этих условий.

Эта правка вызвала споры среди законодателей. Звучали возражения, что непонятно, кто будет устанавливать факт наличия других близких родственников. И по какой процедуре это должно происходить. Теоретически здесь открывается широкое поле для злоупотреблений со стороны военкоматов.

Но правку все равно приняли, объясняя, что многие фиктивно выезжают, усыновляя инвалидов или вступая с ними в брак.

Также законодательно зафиксировано, что к боевым действиям не могут привлекаться мобилизованные, не прошедшие минимальный одномесячный курс базовой военной подготовки. Это, видно, ввели, реагируя на жалобы, что необученных новобранцев бросают на передовую.

Расширение списка мобилизуемых за счет опекунов инвалидов - это довольно показательный момент, означающий, что появилась задача еще сильнее ужесточить набор в армию и восполнять потери.

По поводу потерь вчера появились косвенные данные, по которым 78% украинцев имеют близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли во время полномасштабной войны.

Об этом говорят результаты опроса Киевского международного института социологии. Он проходил с 26 мая по 5 июня. В среднем респонденты имеют по семь близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли.

При этом 63% украинцев имеют погибших друзей или родных. Наиболее высокий показатель по убитым на западе Украины - 69% (центр - 65%, юг - 58%, восток - 52%).

Пригожин сворачивается в России

Появляется все больше признаков того, что куратор "Вагнера" скорее всего прекращает свою публичную деятельность в РФ.

Как сообщают российские паблики со ссылкой на источники, Пригожин распустил свой медиа-холдинг "Патриот", в который входил ряд СМИ и "фабрика троллей".

Издания РИА ФАН, "Народные Новости", "Экономика сегодня" и многие другие закрываются. Об этом их сотрудникам объявили сегодня, сообщают телеграм-каналы.

Они также пишут о закрытии соцсети ЯRus, а главное - компании "Конкорд", которая снабжала питанием российскую армию и было основой бизнеса Пригожина.

Если это так, то это значит свертывание деятельности Пригожина в РФ, а также сворачивание его политической, медийной и бизнес-активности (на это указывает закрытие СМИ).

Что, вероятно, было одним из условий прекращения мятежа и удаления Пригожина в Беларусь.

Впрочем, объяснение может быть и более банальным - отсутствие денег. Основной заработок Пригожина был на контрактах с российскими госструктурами. После мятежа этот источник дохода исчез. И вряд ли появится какой-то другой. Более того, Путин уже дал понять, что будут произведены проверки того, как деньги расходовались. А значит, могут быть и уголовные дела по этому поводу. В таких условиях, естественно, практически весь бизнес Пригожина в России (особенно - дотационные медиа-проекты) будет свернут.

Главные выводы о пригожинском мятеже спустя неделю после его подавления мы анализировали в отдельном материале.