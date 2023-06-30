1. О том, что Пригожин готовит мятеж стало понятно еще с мая, когда он начал открыто шантажировать российское командование уходом из Бахмута ("Страна" уже тогда предполагала, что дело может идти к мятежу).

Опираясь на боеспособную частную армию, а также на грандиозный пиар, который Пригожин проплатил в СМИ и телеграмм-каналах, он рассчитывал надавить на Путина, чтоб тот поменял руководство Минообороны, что стало бы стартом процесса постепенного перехода власти в стране к Пригожину либо к его покровителям в "башнях Кремля". Причем Пригожин давно намекал, что для достижения этих целей он может устроить нечто вроде "марша на Москву" силами своей частной армии.

Судя по интервью, которые раздавал Пригожин, он планировал приурочить мятеж к поражениям РФ на фронте и прочим военным проблемам (например – в Белгородской области), выступив в роли "спасителя Отечества". Однако в июне ситуация стала складываться для него негативно.

Во-первых, после начала наступления ВСУ фронт армии РФ не рухнул. Основные тезисы, которые продвигались в информполе – "российская армия очень успешно отражает наступление", "Леопарды горят в запорожских степях". Кроме того, с начала июня прекратились рейды из Украины в Белгородскую область.

Во-вторых, минобороны РФ обязало все ЧВК заключить до 1 июля договора с МО РФ и Путин это требование поддержал. Те, кто не заключат договора, "отлучались" от участия в войне, а значит – и от финансирования. Тогда "Страна" писала, что перед Пригожиным встал выбор – либо подчиниться приказу минобороны и прекратить свою игру, либо потерять финансирование, а потом и ЧВК как бизнес, либо начать поднимать ставки вплоть до военного мятежа. Пригожин пошел по последнему пути. Вероятно полагая, что не имея внутри страны достаточно сил для противодействия "Вагнеру" (почти вся армия находится на фронте) Путин пойдет на его условия. Но этот расчет не оправдался.

Путин объявил произошедшее мятежом. А так как мятеж не был приурочен к каким-либо грандиозным поражениям армии РФ, либо к резкому обострению социально-экономических проблем, то он "повис в воздухе" и фактически оказался без поддержки внутри страны. Мало кто в России понял, зачем ради каких-то своих шкурняковых разборок с Шойгу Пригожин ставит государство на грань новой смуты. Кроме того, войска Путин около Москвы все ж таки смог собрать и даже чисто военный успех мятежников был под вопросом. После чего Пригожин и "дал заднюю".



2. Само по себе наличие частной армии (а по сути – государства в государстве) во главе с политически амбициозным Пригожиным предопределяло то, что ситуация рано или поздно должна взорваться. Поэтому на "Вагнера", Пригожина и на их бунт делали большую ставку в Украине и на Западе, видя в этом возможность для дестабилизации ситуации в России и для нанесения ей быстрого поражения в войне. Однако, по итогу, ставка не сыграла. И это можно воспринимать как победу Путина, который относительно быстро и малой кровью решил смертельно опасную проблему (которую, впрочем, сам же и создал). Правда, решил ценой больших имиджевых издержек, но об этом чуть ниже. Пока же можно констатировать, что Путин власть удержал, а провалившийся мятеж может развязать ему руки для зачистки любой "зрады" в элитах и для укрепления собственных позиций внутри страны, используя страх общества перед новой смутой.



3. Можно ли считать, что мятеж окончательно подавлен? Ответ на этот вопрос в том числе зависит от того, кто был реальным организатором мятежа. Был ли это классический бунт "потерявшего берега" "фунта", на которого записали предприятие, а он в какой-то момент почувствовал себя реальным хозяином и начал качать права (по этой версии, Пригожин действовал по своей инициативе и без поддержки свыше)? Либо Пригожин был лишь инструментом внутренних и/или внешних сил с целью смены власти в РФ? Если верна вторая версия (ее мы подробно разбирали здесь), то, так как задача не выполнена, то значит может быть в любой момент повтор событий. Например, в случае поражения армии РФ на фронте или обострения экономических проблем .

4. В любом случае, новый бунт возможен пока не ликвидирована инфраструктура пригожинского мятежа – пока не расформирована окончательно ЧВК "Вагнер" (либо не взята под контроль Кремля с отстранением от управлению компанией Пригожина и его соратников), пока не перенастроена пригожинская сетка телеграмм-каналов, которая продолжает, в основном, прежнюю линию, а также пока не удалены из военно-политического руководства РФ покровители Пригожина. Хотя, как мы уже писали, при повторной попытке пригожинского мятежа шансы на его успех будут еще меньше, чем в первый раз (если не возникнут описанные выше новые условия в виде тяжёлых поражений РФ на фронте или обострения экономических проблем).



5. На боевых действиях "в моменте" сам по себе мятеж в силу его скоротечности не отразился. Однако, понятно, что произошедшее не способствует укреплению боевого духа и веры в победу российской армии и общества. Но куда больше проблем для Путина ситуация несет во внешней сфере. То, что он допустил мятеж, а мятежники почти без сопротивления дошли до Московской области и захватили в Ростове штаб российских войск, создало в мире ощущение слабости власти Кремля. И это может иметь практические последствия для хода боевых действий.

Например, в виде усиления военной поддержки Украины через поставку оружия, относительно которого ранее были сомнения (самолеты и дальнобойные ракеты, кассетные боеприпасы, например). Логика такая: "Россия – колосс на глиняных ногах, ее "красных линий" боятся больше не надо, а надо дать Украине больше оружия, самолеты и ракеты, чтоб ускорить крах Путина". Как на это отреагирует сам Путин – пока сказать сложно.

Еще до мятежа российская власть начала активно намекать, что поставки дальнобойных ракет и самолетов будет "красной линией", за которой возможна эскалация вплоть до применения ядерного оружия. Будет ли она продолжать эту тему и теперь? Не исключено. Путин, чтоб исправить имиджевые последствия после пригожинского мятежа может пойти по пути резкого увеличения ставок. Впрочем, пока не факт, что и Запад примет решение идти на дальнейшую эскалацию, а не вести дело к заморозке (в случае отсутствия успехов украинской армии). Сигналы с Запада пока идут в этом плане противоречивые. Хотя, после мятежа, аргументы тех, кто выступает против заморозки и за войну до "победного конца" на Западе будут звучать громче. В то же время, логично предположить, что в России будут весомее звучать аргументы тех представителей элиты, кто выступает за переговоры и окончание войны. Хотя последний момент сейчас практического значения не имеет: сколько-нибудь "почетных" условий мира России ни Украина, ни Запад пока не предлагают – только уход на границы 1991 года с выплатой репараций, на что Путин, естественно, соглашаться не намерен. Но если условия изменятся - то вероятность переговоров и окончания войны будет не нулевой.



6. Довольно неожиданным последствием мятежа стало превращение Лукашенко в игрока внутрироссийской политики, причем конкурирующего с Путиным. Отношения между ними всегда были довольно напряженными. Но после событий 2020 года Лукашенко вынужденно полностью подчинился Москве. Хотя вряд ли ему это сильно нравилось. Что и показали события мятежа. Лукашенко сейчас представляет себя как "спасителя России от гражданской войны", которую, по его версии, были готовы начать Путин и Пригожин, но он их мудро образумил. Также он согласился приютить у себя мятежную армию "вагнеровцев", причем весьма комплиментарно отзывается о Пригожине, заявляя, что он «пользуется большим авторитетом в российской армии". Плюс к тому, Лукашенко положил глаз даже на российское ядерное оружие, размещенное в Беларуси, заявляя, что Минск "разрабатывает алгоритм" о его применении. К чему приведет эта игра пока не очень понятно, но очевидно, что у Лукашенко появляются свои рычаги влияния на Кремль, что ситуацию для Путина явно не упрощает.