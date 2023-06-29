Взлет вертолета, который забирал от Английской набережной Санкт-Петербурга человека, похожего на Евгения Пригожина, которого вчера видели российские журналисты на Васильевском острове, зафиксировал Telegram-канал "Фонтанка".

"Маска не позволяет утверждать на все 100%, но данные вертолета показывают, что он принадлежал компании, связанной с бизнесменом", - пишет паблик.

Фото сделаны вечером. Пассажир - невысокий плотный человек в черной куртке и кепке, лицо скрывает медицинская маска. Светлая футболка напоминает ту, в которой Пригожин ранее фигурировал в различных публикациях.

По словам корреспондента "Фонтанки", вертолет долго кружил и сел именно в такой момент, чтобы оперативно забрать этого человека из подъехавшей машины и тут же взлететь.

Прямо через Неву находится отель "Трезини", где 24 июня в офисе Пригожина прошли обыски.

Вертолет, как установили журналисты, принадлежит ООО "Общепит", которое через своего директора Павла Арнольда связано с бизнесом Пригожина.

Напомним, по словам Александра Лукашенко, Пригожин прибыл в Беларусь и "перекантуется" там.

Кроме того, в CNN подтверждали, что два самолета, связанные с куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным, вчера приземлились под Минском.