CNN подтверждает, что два самолета, связанные с куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным, вчера приземлились под Минском. Вчера об этом писали белорусские оппозиционные паблики.

Два источника CNN — высокопоставленный представитель европейской разведки и источник, знакомый с самолетами Пригожина, — подтвердили, что самолеты связаны с куратором "Вагнера", но не знали, был ли сам Пригожин на борту.

На спутниковом снимке, сделанном BlackSky во вторник утром, видны два самолета с серийными номерами RA-20795 и RA-02878, которые стоят на взлетно-посадочной полосе авиабазы ​​Мачулищи.

Анализ CNN измерений самолетов подтвердили, что они прибыли в течение последних 24 часов и соответствуют размерам самолетов, связанных с Пригожиным.

У обоих самолетов были отключены транспондеры перед посадкой, что скрыло их точное место приземления.

Напомним, что в минобороны РФ заявили, что начали подготовку передачи "Вагнером" своей военной техники.

При этом пока нет информации, что члены "Вагнера" массово прибыли в Беларусь. Также не видно следов строительства лагерей "Вагнера" в Бларуси, как об этом сообщали в соцсетях.

Также мы писали о том, что Лукашенко подтвердил, что Пригожин прибыл в Беларусь и "перекантуется" там.