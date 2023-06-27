Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что мятежный куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Беларуси.

Об этом пишут СМИ Беларуси.

"Гарантии безопасности, как Путин пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолёте. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев - Ред.) счёт", - сказал президент Беларуси.

"Но, как Хренин (министр обороны Беларуси Виктор Хренин - Ред.) говорит: "Мне бы такое подразделение (как "Вагнер" - Ред.) в армии не помешало". Я согласен. Разговаривай с ними, говорю", - рассказал Лукашенко.

При этом он добавил, что министра обороны РФ Сергея Шойгу критикуют часто незаслуженно.

"Он немало сделал", - считает Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что "Вагнер" может начать обучение или консультирование белорусской армии. Президент Беларуси также отметил, что Путин был настроен "мочить" мятежников, а армия Беларуси готовились защищать Москву.

Как писала "Страна", президент РФ Путин поблагодарил Лукашенко, который остановил мятеж Пригожина. При этом он сообщил, что "Вагнер" финансировался полностью из бюджета РФ и получил более миллиарда долларов.