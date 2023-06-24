Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за "проделанную работу" по остановке мятежа "вагнеровцев".

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и тот остановил движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев". Пригожин заявил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" и уводит их в тыловые лагеря.

Ранее российские СМИ писали, что Путин хочет убить Пригожина и пообещать амнистию участникам мятежа. И таким образом избежать боестолкновений в Москве.

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