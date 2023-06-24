В России идет беспрецедентное более чем за сто лет событие - мятеж, начатый в ходе полномасштабной внешней войны, которую ведет Москва.

Впервые за время правления Путина это угрожает самой российской государственности. И может оказать прямое влияние на ход боевых действий в Украине.

К моменту публикации статьи вроде как достигнуто временное перемирие. Президента Беларуси Лукашенко заявил, что, по согласованию с Путиным, договорился с Пригожиным, что он останавливает движение колонн на Москву.

Что это все означает и каковы будут последствия, в том числе и для войны в Украине, анализирует "Страна".

1. Каковы предпосылки мятежа?

Пригожин еще с минувшей осени начал критиковать российское военное руководство. И на фоне провалов армии РФ стал выпячивать роль ЧВК "Вагнер".

"Моментом истины" здесь стал Бахмут, который "вагнеровцы" планомерно захватывали с осени. И который стал единственным относительно успешным кейсом России с июля прошлого года.

Весной 2023 года "Вагнер" в России вышел на пик популярности, который поддерживался и федеральной пропагандой. Именно в этот момент Пригожин стал уже крайне активно критиковать российское минобороны, обвиняя его в создании якобы искусственного дефицита боеприпасов - да и во многих других грехах. Военное командование РФ это отрицало, хотя публично Пригожину практически не оппонировало.

Однако непублично вело с ним свою войну, итогом которой стал, например, запрет с февраля "Вагнеру" вербовать заключенных (эту привилегию получили военные), а ЧВК оставили воевать своими силами.

Уже не разногласия, а раскол проявился накануне полного захвата Бахмута, когда Пригожин впервые пообещал оставить город, даже не взяв его до конца. Тогда этот конфликт кое-как удалось погасить, и "Вагнер" 20 мая объявил о взятии Бахмута, после чего демонстративно вывел силы из города, отдав позиции российским военным - обвиняя их параллельно в неспособности данные позиции удержать.

С мая Евгений Пригожин "пошел вразнос" и стал не просто критиковать российскую военную власть, а ретранслировал фактически украинскую точку зрения на конфликт, заявляя, что Россия провалила все цели своего вторжения - наступая уже не на "коррупцию в минобороны", а на все главные тезисы Кремля о "демилитаризации" и прочем (не трогая, при этом, лично Путина).

И раньше на этом моменте у многих возникал вопрос: почему ему это позволяют? Ведь очевидно, что "Вагнер" - это не "частная" военная компания, а созданная Кремлем военная группа для выполнения специфических задач.

Объясняли действия Пригожина конкуренцией околокремлевских групп влияния за контроль над ключевым военным ведомством с огромными ассигнованиями из бюджета - министерством обороны. И желанием сместить военную верхушку, посадив там близких к себе людей (либо самого Пригожина).

Хотя сейчас уже понятно, что речь идет о попытке полного захвата власти в России.

Спусковым крючком, судя по всему, стали два момента. Во-первых, не оправдавшиеся к данному моменту ожидания Пригожина, что у российской армии на фронте в результате наступления ВСУ начнутся большие проблемы и российская власть побежит за помощью к ЧВК. Во-вторых, поддержанный Путиным приказ Шойгу, по которому до 1 июля все ЧВК должны были заключить контракты с минобороны. Пригожин этого делать не хотел и, в таком случае, лишился бы финансирования. Поэтому у него было два варианта - или же согласится с новыми условиями, умерить амбиции и работать так, как ему скажут в Кремле, либо же пойти на мятеж. Именно такие варианты действий Пригожина прогнозировала "Страна" в своем анализе 11 июня.

И, как видим, Пригожин выбрал второй вариант. Впрочем, то, что мятеж возможен, было очевидно уже давно. "Страна" писала об этом еще в начале мая после демарша Пригожина в Бахмуте. Поэтому странно почему российская власть с тех пор не предприняла какие-либо превентивные действия, чтоб эту угрозу нейтрализовать. А наоборот - в том числе и через подконтрольные себе паблики продолжала накачивать популярность "Вагнеру".

Это порождает предположение, что некто очень влиятельный продвигал тему "Вагнера" и лоббировал усиление этой силы несмотря на очевидную угрозу, которая от нее исходила.

Был ли это сам российский президент, утративший впоследствии контроль над ЧВК, либо одна из "башен" Кремля - на данный момент неизвестно. Но именно от этого вопроса зависит, есть ли у "Вагнера" действующие сторонники в российской власти - и насколько они вовлечены в процесс ее нынешнего свержения.

Так или иначе, но очевидная причина случившегося - Кремль утратил контроль над созданной им же военной структурой. А кто именно ей воспользовался, или она самостоятельно решила сыграть в свою игру - на эти вопросы пока нет. Хотя, судя по риторике Пригожина, она мало чем сейчас отличается от тезисов российской прозападной оппозиции, а также украинской власти.

Так, сегодня Пригожина поддержал один из лидеров антипутинской оппозиции Михаил Ходорковский, большие надежды в связи с его действиями были высказаны и в Украине, и на Западе.

Потому сегодня была популярна версия, что Пригожин действует по согласованию с Украиной и Западом, хотя каких-то прямых доказательств она не имеет. Кроме того, что мятеж, безусловно, подрывает способность РФ войну продолжать.

2. Чего достигли мятежники?

Вчера Пригожин заявил, что министерство обороны нанесло ракетный удар по тыловым лагерям "Вагнера" и объявил, что ЧВК начинает военный мятеж. Впрочем, многие наблюдатели сочли удар постановкой/инсценировкой и поводом для вооруженного выступления, которое готовилось уже давно.

Утром стало известно, что Ростов-на-Дону частично захвачен "Вагнером" - Пригожин появился в штабе Южного военного округа, который командует "спецоперацией" в Украине. И там изложил свои условия - выдача ему министра обороны Шойгу и главы генштаба Герасимова. Либо пригрозил "пойти на Москву".

Утром, как известно, Путин назвал происходящее военным мятежом и призвал сложить оружие, заявив, что мятеж будет жестко подавлен. Пригожин ответил отказом.

После этого стало известно о движении мятежников на север - они двинулись по трассам Ростовскую, Воронежскую, Липецкую и Тульскую область на Москву. К моменту публикации этого материала известно, что они входят в Московскую область, а по реке Ока в районы Коломны российские войска пытаются организовать новую линию обороны.

Что касается Ростова, то туда подтягиваются подразделения "кадыровцев", которые сейчас начинают блокировать город. При этом сами мятежники остаются в центре города, где переодически вступают в перепалку с местным населением, которым не очень нравится происходящее.

То есть к концу дня военная диспозиция выглядела следующим образом.

Есть два отряда мятежников. Один из них в Ростове-на-Дону захватил штаб Южного военного округа и там, судя по всему, находится и Пригожин.

Второй отряд (в российских пабликах считают, что он насчитывает 4-5 тысяч самых опытных "вагнеровцев" во главе с командиром и создателем "Вагнера" Уткиным) идет на Москву переодически вступая в боестолкновения с российской армией. В том числе они сбивают из ПЗРК и средств ПВО самолеты. Сведений о том, что они закрепляются в каких-то пунктах по пути следования нет. Их цель, судя по всему, как можно быстрее приехать в Москву до тех пор пока власти не соберут войска для их остановки и блокирования.

Вот как описывает их движение депутат тульской городской думы Тимаков.

"Мимо непрерывно шли военные борта в сторону Москвы. Расстояние между машинами - порядка ста метров, чтобы с воздуха не поразили больше одной цели. Танки на платформах, пушки, средства ПВО, джипы с пулемётами (сирийского типа)», - заявил он.

В Москве и области, а также в Воронежской области тем временем фактически ввели контртеррористической операции. Собянин объявил понедельник выходным днем.

3. Что означают договоренности с Лукашенко?

К концу дня с мятежом возникла противоречивая картина, когда обе стороны противостояния оказались в тяжелом положении.

С одной стороны, в политическом плане пригожинский мятеж "повис в воздухе". Никто из публичных лиц, политиков, чиновников, силовиков да и просто известных людей (за исключением нескольких Z-блогеров) Пригожина внутри России не поддержал. Большинство из них осудило мятеж и поддержало Путина. С соответствующими заявлениями выступили все руководители государства, губернаторы, патриарх Кирилл, армейское командование, включая генерала Суровикина, о близких отношениях с которым всегда заявлял Пригожин. Многие блогеры, военкоры и лидеры мнений, которые ранее горячо поддерживала Пригожина сейчас объявили его мятежником, который работает "в интересах врага".

Среди населения, судя по видео, мятежники также поддержкой особо не пользуются.

С другой стороны, в военном плане мятеж продолжал в течение дня развиваться и мятежники продвигались к Москве.

Как мы уже писали, главная проблема для Путина - где найти в тылу достаточно сил, чтоб справится с, по сути, полноценной мятежной армией. При том, что почти вся действующая армия и резервы находятся в Украине. Именно поэтому мятежники сумели быстро захватить центр Ростова и продвинуться к Москве. В течение дня российское военно-политическое руководство пыталось решить эту задачу и какие-то силы в Подмосковье собрало.

Но оказалось бы их достаточно для подавления мятежа - непонятно. Кроме того, в руках Пригожина находился главный штаб по управлению военными действиями россиян в Украине в Ростове-на-Дону, что создавало, естественно, большие проблемы для российского командования.

В такой, отчасти патовой для обоих сторон ситуации (когда у мятежников нет общественной и политической поддержки, а у власти нет под рукой достаточно военных сил) и появилась вечером очень неожиданная новость от Лукашенко о том, что он договорился с Пригожиным остановить движение колонн.

Приведем это сообщение целиком.

"Президент Беларуси по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер», – говорится в сообщении.

Позже с заявлением выступил Пригожин. Он не сказал ничего про переговоры с Лукашенко, но подтвердил, что мятеж остановлен и мятежники уходят "в тыловые лагеря".

"Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность зато, что быть пролита русская кровь с одной из сторон – разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - заявил Пригожин. Причем, как это часто с ним бывает - слукавил. Кровь уже пролилась - росийских венных, которых убили мятежники. Как минимум - в сбитом самолете.

Пригожин, как видим, ничего не сказал о том, что российские власти готовы выполнить его условия - убрать Шойгу и Герасимова или же оставить ЧВК как отдельную структуру. Он просто уходит туда, откуда пришел.

Есть несколько вариантов, что это означает.

Первый - это чистая капитуляция Пригожина, который, столкнувшись с отсутствием поддержки мятежа внутри РФ и при не очень понятных военных перспективах успешности мятежа (случаев перехода на его сторону воинских частей зафиксировано не было, а своих сил явно недостаточно, да и настроения среди самих "вагнеровцев" были, судя по поступавшей информации, очень неоднозначны) был вынужден пойти на попятную в обмен на гарантии безопасности своей и "вагнеровцев". Путину это тоже было выгодно, так как мятеж подавлялся без применения силы.

Второй - это компромисс с учетом описанной выше патовости ситуации. То есть, Пригожин что-то взамен получит помимо гарантий безопасности.

Третий - это компромисс, но временный. Просто пауза в противостоянии. Правда, она выгоднее Путину, так как у него будет время собраться с силами и нанести новый удар по Пригожину и "вагнеровцам".

Но в любом случае без последствий такое потрясение для России не останется. В зависимости от того какая из трех упомянутых выше версий правильная, последствия могут быть либо в виде максимального закручивания гаек Путиным, либо в виде расширения влияния некоторых представителей его окружения, так или иначе завязанных на истории с Пригожиным. Ну а если противостояние продолжится, то это может привести к нарастанию дестабилизирующих процессов в обществе.

Примечательна также и роль Лукашенко как посредника. Она не случайна. После того как стало известно о мятеже, очень активно дала о себе знать белорусская оппозиция, записав несколько обращений на тему "скоро в Беларуси будут перемены". Поэтому Лукашенко сам был крайне заинтересован в том, чтобы в России ситуация стабилизировалась максимально быстро. Так как от этого зависит и его собственная судьба.

4. Как на мятеж реагировали Украина и мир?

Основной лейтмотив заявлений представителей украинской власти по поводу пригожинского мятежа - ожидания распада России и хаоса в ней.

Советник главы ОП Михаил Подоляк:

"Раскол элит слишком очевиден. Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный "антиПригожин" (группа Путина и кооператив "Озеро"). В России все только начинается".

Представитель ГУР МО Андрей Юсов:

"То, что сейчас происходит – это признаки краха режима Путина и закономерные внутренние российские конфликты, которые являются прямым следствием полномасштабного вторжения преступного режима Путина в Украину".

Также отреагировал Владимир Зеленский.

"Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит", - заявил он.

На Западе пишут, что Соединенные Штаты и официальные лица ЕС стараются не вмешиваться в события - поскольку Путин может использовать в качестве оружия любую предполагаемую причастность Запада к эскалации кризиса.

Источники CNN также сообщают, что официальные лица администрации созвали экстренное совещание в пятницу вечером, чтобы оценить события, заставшие их врасплох. Представитель европейской разведки сообщил CNN, что "температура явно нарастала", но мало кто мог предсказать, что планировал Пригожин.

Чиновник сказал, что Запад будет наблюдать за тем, как это будет происходить в течение следующих 24-48 часов, после чего нехватка поставок, вероятно, начнет сказываться на силах "Вагнера".

5. Как мятеж повлияет на ситуацию на фронте?

На данный момент не поступало сведений о серьезных изменениях на линии фронта. Хотя к вечеру заместитель минобороны Анна Маляр заявила, что ВСУ начали масштабное контрнаступление в районе Бахмута.

Мятеж Пригожина оказался "как нельзя кстати" для Украины, которая месяцами готовилась к контрнаступлению, чтобы нанести сокрушительный удар по российским войскам, пишет CNN.

"Слово дня в Украине — "злорадство" — удовольствие от чужого несчастья", - сообщает телеканал.

Его съемочная группа накануне мятежа была на юге Украины недалеко от линии фронта и зафиксировала там большую концентрацию украинских войск и оружия, готовых к наступлению.

Дальнейшие же события зависит от того, закончится ли после достигнутых договоренностей конфликт или нет. Если закончится - то серьезного влияния он на фронт не окажет. Если продолжится, то, безусловно, это даст преимущества Украине.

В целом то, что мятеж не перерос (по крайней мере пока) в масштабную войну для РФ, безусловно, в плюс в тактическом плане.

Но в стратегическом плане пригожинский мятеж повышает вероятность согласия Путина на заморозку конфликта по линии фронта, если на это будут готовы Украина и Запад. Так как события последних двух дней показали, что у Кремля есть серьезные проблемы внутри страны, порождаемые, в первую очередь, полномасштабной войной.