Мятеж куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, является признаками крушения режима президента РФ Владимира Путина, а "военный переворот" в РФ стал прямым следствием российской военной агрессии против Украины.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"То, что сейчас происходит на территории так называемой РФ, это признаки краха режима Путина и закономерные внутренние российские конфликты, которые являются прямым следствием полномасштабного вторжения преступного режима Путина в Украину", – сказал Юсов.

По словам Юсова, не исключено, что нынешние события в РФ могут перерасти во что-то большее, чем традиционные разборки между Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Напомним, утром Евгений Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. После этого в Москве и Воронеже объявили контртеррористические мероприятия.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал мятеж Пригожина "вполне реальным конфликтом, а не постановкой".

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.



