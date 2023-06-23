Конфликт Евгения Пригожина и минобороны РФ стремительно накаляется. В ЧВК "Вагнер" сообщили об ударе по их тыловому лагерю и опубликовали видео его последствий.

На кадрах видны очаги возгорания, слышны стоны раненого и есть, предположительно, погибший. Но самого момента удара на видео нет.

"По информации с мест, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть военными МО РФ", - заявляется в сообщении пабликов "Вагнера".

Видео прокомментировал Пригожин. Он по сути обвинил минобороны России в ударе. Куратор "Вагнера" заявил, что "мы были готовы пойти на уступки минобороны, сдать оружие и найти решение, как мы дальше будем защищать свою страну". Но "нас подло обманули".

"Эти мрази нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами", - предупредил Пригожин.

Пригожин фактически объявил о начале военного переворота в России. Он заявил, что совет командиров "Вагнера" принял решение расправиться с военным руководством России и заявил, что будет уничтожать всех, кто появится на его пути.

Также Пригожин заявил, что он куда-то ведет 25 тысяч человек - разбираться, "почему в стране беспредел". Куда ведет, не уточнил.

В российском минобороны заявили, что "все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией".

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины", - добавили в ведомстве.

Незадолго до этого Пригожин обвинил Сергея Шойгу в геноциде русского народа.

А недавно он утверждал, что российская армия пыталась заблокировать и уничтожить "вагнеровцев", когда те выходили из Бахмута.