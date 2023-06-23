Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин дал очередное интервью с жестким накатом не только на минобороны РФ, но и на всю российскую политику по Украине и саму "спецоперацию".

Основные тезисы:

1. Повод для "спецоперации" со стороны России был полностью фальшивым и ложным, потому что Украина "не бомбила Донбасс, а только позиции россиян". Кроме того, Украина не собиралась нападать на Донбасс и Россию (отметим, что это все главные российские обоснования вторжения в Украину, которые неоднократно озвучивал и Путин).

2. Войну развязали, чтобы сделать президентом Украины Медведчука.

3. Зеленский, когда стал президентом, готов был идти на любые договоренности, и все, что нужно было сделать российскому руководству, - это "слезть с Олимпа" и договориться.

4. Пригожин повторил свой недавний тезис, что ситуация на фронте для РФ обстоит плохо, "ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет". Он также называет "чушью" информацию о якобы уничтоженных 60 "Леопардах".

5. Пригожин заявил о высоких потерях российских военных в первые дни вторжения, 80% из которых он отнес к хаосу в управлении войсками. По словам Пригожина, в первый день войны армия РФ потеряла тысячи боеспособных солдат, которых кинули под Гостомель.

Для полноты картины относительно "прозрения" Пригожина по поводу войны в Украине мы публикуем скрины его же заявлений конца февраля 2022 года, в которых он горячо поддержал "спецоперацию". Он заявлял тогда, что Путин "сделал все абсолютно правильно" и "предупредил нападение на Россию". А саму "спецоперацию минобороны РФ" он назвал "великолепной микрохирургией, в которой российские войска точечно ликвидируют очаги напряжения, а мирные жители остаются в полной безопасности".





О том, как Пригожин – околокремлевский олигарх, зарабатывавший на коррупционном освоении бюджетных средств и фронтировании самых стремных проектов российской власти вроде ЧВК "Вагнер" и "фабрики троллей" - внезапно стал "правдорубцем" и "борцом за справедливость", мы уже неоднократно писали.



Поэтому вкратце напомним основные вехи пути.



Пригожин, положив десятки тысяч (по его собственному признанию) "вагнеровцев" в "бахмутской мясорубке", рассчитывал на лаврах "завоевателя Бахмута" (при колоссальной пиар-поддержке) резко увеличить свой политический вес в РФ, сменить руководство минобороны РФ и получить много других бонусов, став "главным" по войне в Украине. По одной из версий, он действовал при этом в связке или даже по заданию части окружения Путина, которое воевало с Шойгу. По другой версии, он просто решил сам доказать, что "не фунт дрожащий, а право имеет".

Так или иначе, но успеха в этой игре Пригожин не достиг. Его бурная деятельность и пиар на грани фола (вроде известного видео про Шойгу и Герасимова с угрозами самовольно сняться с фронта плюс прочая "зрада", которую он постоянно генерировал) вызвали опасения в Кремле, поэтому Пригожин не только не получил, что хотел, но и потерял возможность вербовать заключенных. Накануне наступления ВСУ он снял "Вагнер" с фронта и отправился в "тыловые лагеря" в расчете на то, что неудачи армии РФ заставят российские власти прибежать к нему за помощью.



Но этого не произошло. Наоборот – Шойгу издал приказ (и Путин его поддержал) о том, что все ЧВК должны заключить договора с минобороны до 1 июля, если они хотят продолжать воевать в Украине. Кроме того, положение дел на фронте для РФ сейчас не катастрофично, а в информполе России преобладают победные реляции, транслируемые в том числе и Путиным. Что полностью перебивало замысел Пригожина.



Поэтому он и пошел ва-банк, уже несколько дней выдавая на гора все более резкие заявления, оспаривая сами основы действий Путина в отношении Украины (это к вопросу об адекватности еще одной популярной версии, что действия Пригожина - это якобы "хитрый план Путина).

Возможно, таким образом он рассчитывает, что Кремль испугается угрозы "новой смуты" и выполнит его условия. Но, если не будет резкого ухудшения дел для РФ на фронте, то вероятность такого исхода небольшая. Скорее всего, Пригожина просто будут постепенно "забывать", не обращая на его заявления внимания. Уже сейчас многие военкоры, которые ранее писали о Пригожине исключительно позитивно, в последние дни выступили с опровержением заявлений куратора ЧВК "Вагнер" о ситуации на фронте.



Какую в такой ситуации линию выберет Пригожин? Замолчать и просто делать то, что ему скажут в Кремле? Либо дальше поднимать ставки, вплоть до вооруженного мятежа и как на все это будет реагировать Кремль – увидим, возможно, уже в ближайший месяц-два. Ключевые даты – 1 июля, когда должны быть заключены контракты с минобороны. И 5 августа, когда, по словам Пригожина, "Вагнер" будет готов вновь выдвинуться из "тыловых лагерей на фронт.

Немало будет зависеть о того, остается ли у Пригожина в его нынешней активности поддержка со стороны части окружения Путина.



И, безусловно, очень большую роль будет играть развитие ситуация на фронте. Чем хуже будут идти дела у российской армии, тем больше очков будет у Пригожина. И наоборот – стабилизация фронта (или успехи россиян) увеличит вероятность того, что российская госсистема сможет относительно безболезненно для себя справится с "пригожинщиной".