Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает прикладывать титанические усилия по деморализации российской армии.

В частности, вслед за интервью, в котором Пригожин назвал лживыми объявленные Россией причины вторжения в Украину, он сообщил, что написал заявление в Следственный комитет против министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, обвинив их в "геноциде русского народа" (имеется в виду гибель российских солдат в ходе войны в Украине, виновными в которой Пригожин считает Шойгу и Герасимова).

Подлинность заявления подтвердила российским журналистам пресс-служба куратора ЧВК "Вагнер".

Кроме того, Пригожин добавил, что у Шойгу геноцид "по национальному признаку", имея в виду, вероятно, что министр обороны РФ по национальности тувинец.

Напомним, на днях Пригожин заявил, что украинское наступление на юге развивается успешно, россияне уже потеряли "огромные территории" и есть угроза потери сухопутного коридора в Крым, а затем и самого полуострова.

А недавно Пригожин утверждал, что российская армия пыталась заблокировать и уничтожить "вагнеровцев", когда те выходили из Бахмута, и связал с этим историю с минированием путей отхода, после которой ЧВК "взяла в плен" командира 72-й бригады армии РФ.