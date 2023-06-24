Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сделала ряд новых заявлений о мятеже Пригожина:

Информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных минобороны РФ ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности" Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В связи с угрозой эскалации противостояния в РФ возбуждено дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Пригожина.

Также ФСБ призвала членов ЧВК "Вагнер" "не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".

Ранее стало известно, что сотрудников ФСБ и других силовиков в Москве подняли по тревоге.

На трассе "Дон" (это дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ и СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты.

Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы". Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.