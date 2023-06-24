Сотрудников ФСБ и других силовиков в Москве подняли по тревоге.

Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на источники.

Близкий к спецслужбам источник рассказал британской медиакомпании, что московское управление ФСБ поднимают по тревоге. Это подтверждает и источник Би-Би-Си в армейских кругах, сообщающий о тревоге в московском гарнизоне.

По его данным, на трассе "Дон" (это дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ и СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты.

Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы". Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.

Еще несколько СМИ добавляют, что московские силовики приведены в повышенную готовность, а в столице вводится план "Крепость" это план по защите объектов МВД.

Точные действия сотрудников при этом плане подпадают под гостайну, но открыто известно, что входы и выходы в здания МВД перекрываются.

Важнейшие объекты Москвы взяты под усиленную охрану, меры безопасности в столице усилены, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

"В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее куратор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что он ведет 25 тысяч человек разбираться, "почему в стране беспредел". Российская власть квалифицировала его заявление как мятеж.

Тем временем в Украине обрадовались мятежу Пригожина и считают, что он приближает победу.