Украинские телеграм-каналы и в целом украинское медиапространство чрезвычайно воодушевлены действиями Евгения Пригожина, фактически объявившего мятеж.

Общий смысл ожиданий украинцев сводится к тому, что в России наступает новая смута, а потому мы точно победим.

В России же, кроме недавнего заявления минобороны с опровержением удара по тыловым лагерям ЧВК, пока ситуацию не комментируют.

Помимо нескольких сохранившихся в эпоху "спецоперации" некогда либеральных изданий, а также нескольких неосторожных военных блогеров, решивших поддержать Пригожина, почти никто о нем не пишет. Одни полностью игнорируют мятеж, другие намекают, что терпеливо ждут, чем все закончится.

Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер".

Незадолго до сообщения об ударе по лагерю наемников Пригожин обвинил Сергея Шойгу в геноциде русского народа.

А недавно он утверждал, что российская армия пыталась заблокировать и уничтожить "вагнеровцев", когда те выходили из Бахмута.

Напомним, о том, что Пригожин готовит военный мятеж в РФ, возможно, координируя свою деятельность с Украиной и Западом, которые, по очевидным причинам, заинтересованы в повторении февраля 1917 года в России, мы писали ещё в начале мая.