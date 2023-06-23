Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что министр обороны Сергей Шойгу лично прибыл в Ростов, чтобы отдать приказ нанести удар по тыловым лагерям "Вагнера".

Сегодня Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер". В Минобороны России опровергли это заявление Пригожина.

Незадолго до сообщения об ударе по лагерю наемников Пригожин обвинил Сергея Шойгу в геноциде русского народа.

А недавно он утверждал, что российская армия пыталась заблокировать и уничтожить "вагнеровцев", когда те выходили из Бахмута.

Напомним, о том, что Пригожин готовит военный мятеж в РФ, возможно, координируя свою деятельность с Украиной и Западом, которые, по очевидным причинам, заинтересованы в повторении февраля 1917 года в России, мы писали ещё в начале мая.