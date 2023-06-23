В министерстве обороны РФ отреагировали на заявление Евгения Пригожина об ударе по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер".

У Пригожина рассказали, что удар был нанесен с тыловой стороны, то есть своими.

В ведомстве заявили, что "все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией".

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины", - добавили в ведомстве.

Незадолго до сообщения об ударе по лагерю наемников Пригожин обвинил Сергея Шойгу в геноциде русского народа.

А недавно он утверждал, что российская армия пыталась заблокировать и уничтожить "вагнеровцев", когда те выходили из Бахмута.

Напомним, о том, что Пригожин готовит военный мятеж в РФ, возможно, координируя свою деятельность с Украиной и Западом, которые, по очевидным причинам, заинтересованы в повторении февраля 1917 года в России, мы писали ещё в начале мая.