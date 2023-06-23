СБУ заявляет о задержании в Житомирской области очередного "крота" в рядах ВСУ, который передавал РФ данные о состоянии украинских аэродромов и авиации, местоположение складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Также он пытался выявить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров "MaxxPro".

Задержанный - местный житель, мобилизовавшийся в ряды ВСУ и проходивший службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

Завербовали его, по данным СБУ, совсем недавно - в начале мая этого года.

Его задержали при сборе данных, а в телефоне нашли переписку с ФСБ.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.