Служба безопасности Украины задержала сотрудника харьковского подразделения "Укрэнерго" по подозрению в работе на РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что мужчина передавал Москве информацию для ударов по электроподстанциям в пяти областях: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской.

В Укрэнерго мужчина возглавлял группу по оптимизации и расчету потерь электроэнергии.

По данным следствия, ФСБ завербовала его еще задолго до вторжения.

Кроме местоположения подстанций он сообщал россиянам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после обстрелов, что было нужно РФ для повторных ударов.

Задержали его в Харькове, во время выполнения разведывательного задания ФСБ, сообщают в ведомстве.

Он уже арестован, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее мы писали, что СБУ сообщила о разоблачении российского агента в "Укрзализныце", который готовил взрыв на железной дороге.

Также мы сообщали, что СБУ задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который, по данным следствия, планировал передать РФ информацию о направлениях украинского контрнаступления.