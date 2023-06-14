СБУ заявила, что задержала "крота" РФ в рядах ВСУ, собиравшегося слить данные о направлениях контрнаступления
Служба безопасности Украины задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который, по данным следствия, планировал передать РФ информацию о направлениях украинского контрнаступления.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбуке.
Как пишет СБУ, подозреваемым оказался житель Энергодара, который еще до начала вторжения вступил в ВСУ и прошел военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.
По данным следствия, в конце 2022 года его завербовала РФ, а связь с противником он поддерживал через свою мать, которая осталась в Энергодаре после оккупации.
Последней его задачей стало выяснить дату и место украинских контрударов, а также маршруты военных поставок.
Кроме того, он пытался наладить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее мы писали, что СБУ заявила о разоблачении сети российских агентов в ВСУ на Яворовском полигоне Львовской области. Задержаны двое украинских военных и врач.
Также мы сообщали, что СБУ разоблачила трех агентов ФСБ, которые по заданию России шпионили за так называемыми центрами принятия решений. Также установлена личность их куратора.