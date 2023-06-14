Служба безопасности Украины задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который, по данным следствия, планировал передать РФ информацию о направлениях украинского контрнаступления.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

Как пишет СБУ, подозреваемым оказался житель Энергодара, который еще до начала вторжения вступил в ВСУ и прошел военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

По данным следствия, в конце 2022 года его завербовала РФ, а связь с противником он поддерживал через свою мать, которая осталась в Энергодаре после оккупации.

Последней его задачей стало выяснить дату и место украинских контрударов, а также маршруты военных поставок.

Кроме того, он пытался наладить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее мы писали, что СБУ заявила о разоблачении сети российских агентов в ВСУ на Яворовском полигоне Львовской области. Задержаны двое украинских военных и врач.

Также мы сообщали, что СБУ разоблачила трех агентов ФСБ, которые по заданию России шпионили за так называемыми центрами принятия решений. Также установлена личность их куратора.