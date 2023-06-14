СБУ сообщила о подозрении "идеологу рашизма" Дугину
В СБУ сообщили о подозрении "идеологу рашизма" Александру Дугину.
Его называют "одним из ключевых идеологов агрессивной политики России и геноцида украинского народа".
Спецслужба собрала доказательства, что Дугин уже более 10 лет публично отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату ее российскими войсками.
Он открыто пропагандирует идеи массового физического уничтожения украинцев и гражданской инфраструктуры.
Обвинение подтвердила языково-лингвистическая экспертиза.
Дугина обвиняют по статьям: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; геноцид.
Напомним, что в августе прошлого года была убита его дочь Дарья. Она находилась в автомобиле своего отца, который и был взорван.
В убийстве Дугиной Москва обвиняет Украину. В Киеве это опровергают.
Ранее в СБУ заочно сообщили о подозрении блогерше из Одессы Витязевой за оправдание россиян в подрыве Каховской ГЭС.
Также мы писали о том, что СБУ сообщила о подозрении блогерам, снимавшим видео работы ПВО во время обстрела Киева.