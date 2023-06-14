В СБУ сообщили о подозрении "идеологу рашизма" Александру Дугину.

Его называют "одним из ключевых идеологов агрессивной политики России и геноцида украинского народа".

Спецслужба собрала доказательства, что Дугин уже более 10 лет публично отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату ее российскими войсками.

Он открыто пропагандирует идеи массового физического уничтожения украинцев и гражданской инфраструктуры.

Обвинение подтвердила языково-лингвистическая экспертиза.

Дугина обвиняют по статьям: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; геноцид.

Напомним, что в августе прошлого года была убита его дочь Дарья. Она находилась в автомобиле своего отца, который и был взорван.

В убийстве Дугиной Москва обвиняет Украину. В Киеве это опровергают.

Ранее в СБУ заочно сообщили о подозрении блогерше из Одессы Витязевой за оправдание россиян в подрыве Каховской ГЭС.

Также мы писали о том, что СБУ сообщила о подозрении блогерам, снимавшим видео работы ПВО во время обстрела Киева.