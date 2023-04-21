В Москве арестовали бывшего майора ГИБДД по подозрению в передаче информации об убитой Дарье Дугиной из закрытых полицейских баз.

Об этом сообщает Коммерсант.

Ивана Рыбина обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий. Дело касается слива информации о множестве людей, среди которых и Дугина, машину которой взорвали в августе прошлого года.

Сообщается, что Рыбин "пробил" Дугину по базам МВД, после чего передал информацию о ней третьим лицам. Кому именно, неизвестно.

При этом бывшему правоохранителю не предъявили обвинений в пособничестве убийству.

Как писала "Страна", автомобиль с дочерью российского философа Александра Дугина подорвали вечером 20 августа 2022 года в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к убийству Дугиной, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что убийство дочери Дугина - дело российских спецслужб.

Высказывалась версия, что во взорванной машине должен был ехать Дугин, которого и предполагалось ликвидировать. Но сам он утверждает, что в тот вечер они с дочкой изначально ехали на разных машинах, каждый - на своей, и что ошибки тут быть не может. По уверению Дугина, целью покушения была именно Дарья, которая пострадала "за русскую идею".

"Страна" разбиралась, какие версии гибели Дугиной выдвигают в западных СМИ.